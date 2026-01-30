La denuncia por presunto abuso sexual contra los futbolistas peruanos Carlos Zambrano , Miguel Trauco y Sergio Peña ha desatado gran atención mediática.

La denuncia por presunto abuso sexual contra tres futbolistas peruanos ha generado un fuerte impacto mediático y una ola de reacciones. Tras la difusión del testimonio de una joven argentina en televisión nacional, la atención se centró en el paradero de los implicados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Segio Peña. La falta de pronunciamientos públicos incrementó la incertidumbre en torno al caso y los programas de espectáculos continúan revelando nuevos detalles.

Jugadores se ausentan tras declaraciones públicas en su contra

El programa dominical ‘Día D’ presentó recientemente el testimonio que una joven argentina entregó a las autoridades como parte de la denuncia interpuesta contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual. Tras la difusión de esta información, el espacio 'Amor y Fuego' señaló que los deportistas no habrían podido ser localizados.

En el reportaje se detallaron fragmentos de la versión brindada por la denunciante, quien insistió en que los tres jugadores estarían directamente involucrados en los hechos que denuncia. Asimismo, el abogado que representa a la joven afirmó que, de acuerdo con su planteamiento, los implicados tendrían el mismo grado de responsabilidad dentro del proceso.

Pese a la repercusión del caso, ninguno de los futbolistas ha ofrecido declaraciones públicas ante los medios. Sobre esta situación, el programa de espectáculos expuso la dificultad para contactarlos y remarcó su ausencia: “Los futbolistas, Peña, Trauco y Zambrano, están inubicables”, afirmó el reportero.

Aun así, los jugadores mencionados difundieron anteriormente un pronunciamiento conjunto en el que niegan haber cometido algún delito y expresan su disposición a colaborar con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Defensa de la denunciante asegura que existen evidencias que comprometerían a los futbolistas

Luis Deuteris, abogado de la joven de 22 años que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, se pronunció públicamente y afirmó que el caso cuenta con elementos objetivos que sostendrían la acusación contra los jugadores de Alianza Lima.

El letrado precisó que la denuncia no se apoya únicamente en el testimonio de su patrocinada, sino en una serie de indicios y registros que reforzarían la versión de un presunto acto sin consentimiento. De acuerdo con un informe difundido por ATV, los futbolistas habrían permanecido en la habitación del hotel después de la medianoche y existirían intercambios de mensajes, así como evidencias físicas, que formarían parte de la investigación.

Durante su participación en el programa Ocurre ahora, Deuteris señaló que, según el relato de la joven, el consumo de alcohol habría provocado episodios de desorientación y vacíos de memoria. Aunque evitó detallar el rol específico de cada uno de los implicados, sostuvo que “hay algunos detalles que dan la sensación de que involucran a los tres, en la misma proporción".

En esa línea, el abogado reiteró que el caso incluye distintos elementos que apuntarían a un hecho no consentido. “Existen numerosas constancias que pueden hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico. Más allá de los chats con su amiga, donde ratifica plenamente lo que ha denunciado, hay otras evidencias que marcarían que estamos frente a un hecho que no contó con el consentimiento de la persona”, manifestó.