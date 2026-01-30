Wapa.pe
Christian Domínguez se unió al debate entre Pamela López y Christian Cueva, pidiendo que no se expongan los problemas familiares en público para proteger a los hijos.

    Christian Domínguez manda mensaje a Pamela López y Cueva | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Christian Domínguez se sumó al debate que envuelve a Pamela López y Christian Cueva, pero con un mensaje de reflexión. El cantante criticó que los problemas personales se ventilen públicamente y se conviertan en un espectáculo. Desde su experiencia, advirtió que este tipo de enfrentamientos no beneficia a nadie. Sobre todo, señaló que los más afectados terminan siendo sus hijos.

    NO TE PIERDAS: Karla Tarazona revela que busca agrandar la familia con Christian Domínguez

    Christian Domínguez se mostró crítico frente a la exposición mediática de Pamela López al referirse de forma negativa al padre de sus hijos, Christian Cueva, y también expresó su desacuerdo con que el futbolista responda en la misma línea contra la trujillana. Para el cantante, ambos están repitiendo conductas que solo agravan el conflicto y terminan afectando a terceros.

    “El comportamiento de él es el mismo que tuvo ella hace años cuando todo explotó, en este momento nadie está para decir algo malo de una mujer, pero si es al revés, contra un hombre, no se dice nada”. En ese sentido, Domínguez recalcó que, más allá de quién tenga la razón, ninguno debería ventilar sus problemas personales en público, ya que existe una responsabilidad compartida como padres.

    “Mi punto es que en cualquiera de los casos no se debería hablar, porque ambos son los padres de unas criaturas que no tienen la culpa de nada”. Finalmente, el artista reconoció que sus opiniones podrían generar críticas, pero sostuvo que habla desde la experiencia y el desgaste que implican este tipo de situaciones. Durante el programa ‘Préndete’, incluso recibió una reacción directa de Karla Tarazona.

    “Seguro van a salir a decir que no puedo opinar nada porque como dice Kurt tengo tremendo ‘rabazo’; sin embargo, para mí, pasar por esa situación es deplorable”.

    TE INTERESA: Exponen el paradero de Zambrano, Trauco y Peña, tras salir a la luz declaraciones de joven que los denunció: "Están inubicables", reveló AyF

    Christian Domínguez cuestiona a Pamela López y Cueva por exponer a sus hijos en medio del escándalo
