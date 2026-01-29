Tenchy Ugaz lanza dura advertencia a Christian Cueva: “Si me vuelve a mencionar…”

Tenchy Ugaz responde a Christian Cueva tras ser vinculado con Pamela López , niega un romance y advierte posibles acciones legales si vuelve a ser mencionado.

El enfrentamiento mediático entre Christian Cueva y Pamela López volvió a escalar, pero esta vez arrastró a un tercero que no estaba en la disputa: Tenchy Ugaz. El exfutbolista reaccionó públicamente luego de que su nombre fuera vinculado a un supuesto romance que, según él, jamás existió.

La mención desató una ola de llamadas, mensajes y comentarios que terminaron afectando no solo su imagen, sino también a su entorno más cercano. Ante la magnitud del ruido mediático, Ugaz decidió aclarar los hechos y marcar distancia de un conflicto que, asegura, no le pertenece.

“Creo que el señor estaba mareado”: Ugaz cuestiona a Christian Cueva

Tenchy Ugaz no ocultó su molestia por las insinuaciones lanzadas por el actual mediocampista. En declaraciones para Trome, fue directo al referirse al comunicado difundido por Cueva: “Creo que el señor estaba mareado”.

El exjugador aseguró que nunca habló públicamente de Christian Cueva ni intervino en su vida personal, por lo que no comprende por qué fue involucrado en una historia ajena. Para Ugaz, se trata de una acusación sin sustento que terminó generando una incomodidad innecesaria en su entorno.

“Nunca lo he mencionado, y no entiendo por qué tiene que involucrarme en sus problemas, además no puede salir a decir, me contaron. Trato de tomar todo deportivamente, a la broma, pero me incomoda que amigos y hasta mi hija me llame por lo que el señor soltó sin tener una prueba”, expresó.

Tenchy Ugaz aclara su vínculo con Pamela López

Ante las versiones difundidas, Ugaz fue enfático al señalar que su relación con Pamela López es únicamente de amistad. Explicó que se conocen desde hace varios años y que esa cercanía nunca fue un secreto.

“Somos amigos desde hace mucho tiempo, incluso en un programa de televisión (Esta noche) lo dije porque no tengo nada que ocultar”.

El exfutbolista resaltó además el respaldo de su esposa, quien —según dijo— conoce perfectamente su historia y no duda de él.

“Gracias a Dios mi esposa sabe todo y no va a creer en tonterías. Él no se da cuenta que detrás de mí está mi esposa y mi hija”.

Advertencia legal: Ugaz evalúa acciones si vuelve a ser mencionado

Más allá del impacto mediático, Ugaz dejó claro que no tolerará nuevas alusiones que perjudiquen su honor o alteren la tranquilidad de su familia. Por ello, lanzó una advertencia directa a Christian Cueva: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”.