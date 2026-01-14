La orquesta emitió un comunicado oficial revelando su decisión de mantener en sus filas al cantante mientras avanza la investigación, tras agredir a Samahara Lobatón .

La orquesta Barrio Fino se encuentra en el centro de la polémica tras emitir un comunicado oficial por el caso que involucra a Bryan Torres. El pronunciamiento, lejos de calmar los ánimos, generó indignación en redes sociales debido a que la agrupación confirmó la continuidad del cantante mientras avanza la investigación, revelando además un detalle que no pasó desapercibido para el público.

Bryan Torres seguiría en la orquesta por pedido de él y Samahara Lobatón

A través del comunicado publicado en redes, la orquesta dejó en claro su postura institucional frente a los hechos difundidos recientemente. La agrupación aseguró que condena cualquier acto de violencia, especialmente contra las mujeres, y precisó que este tipo de conductas no representan los valores que promueven como equipo humano ni como organización musical.

“Como organización, rechazamos de manera categórica cualquier tipo de violencia en general, en especial la violencia ejercida contra las mujeres…”, señalaron, remarcando que han realizado un seguimiento del caso desde que se hizo público y que confían en que las autoridades competentes determinarán las responsabilidades conforme a ley.

Uno de los aspectos que más indignación causó fue la confirmación de que Bryan Torres continuará cumpliendo funciones dentro de la orquesta. Según el comunicado, esta decisión no habría sido unilateral, sino que respondería a un pedido expreso de las dos personas involucradas en el conflicto.

“Mientras las autoridades determinen las responsabilidades del caso el integrante continuará cumpliendo sus funciones laborales dentro de la orquesta, pedido por parte de ambas personas involucradas…”, indicó Barrio Fino. Este fragmento deja entrever que tanto Bryan Torres como Samahara Lobatón habrían solicitado que el cantante no sea separado de la agrupación, lo que encendió aún más el debate público.

La orquesta aclaró que esta determinación no implica respaldo ni justificación de los hechos, sino que responde al respeto por el debido proceso.

Aclaran audios filtrados y piden prudencia al público

En la parte final del comunicado, Barrio Fino se pronunció sobre un audio difundido en 'Amor y Fuego', en el que se atribuyen declaraciones al supuesto dueño de la orquesta. La agrupación precisó que la persona que aparece en dicho material es solo socio y no representa la postura oficial.