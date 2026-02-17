¿Sheyla Rojas se SEPARÓ de Sir Winston? Magaly expuso la grieta en la pareja: "Si hubo..."

Sheyla Rojas encendió alarmas con mensajes de desamor en San Valentín, pero Magaly Medina reveló que su crisis con Sir Winston ya habría sido superada.

Sheyla Rojas volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir reflexivos mensajes durante el Día de San Valentín que despertaron sospechas sobre una posible crisis sentimental con Sir Winston. Las publicaciones, cargadas de frases sobre amor propio y decisiones personales, generaron alarma entre sus fans, quienes interpretaron que la influencer estaría atravesando un complicado momento emocional.

Sin embargo, la incertidumbre creció aún más hasta que Magaly Medina decidió abordar el tema en su programa televisivo, donde reveló información que sorprendió a la audiencia sobre la situación real de la pareja.

Magaly Medina confirma crisis, pero asegura que ya hubo reconciliación

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, la conductora explicó que efectivamente existió un conflicto entre Sheyla y el empresario, aunque —según sus fuentes— el distanciamiento habría sido temporal y ya estaría superado.

Las especulaciones surgieron luego de que la exchica reality publicara frases como “soy mi prioridad”, “pongo límites” y “nunca fui tan valiente como el día que después de pensarlo mil veces dije: no me merezco esto, y me fui”, lo que muchos interpretaron como una ruptura definitiva.

No obstante, Medina descartó que la relación haya terminado. "Dijimos problemas en el paraíso… hemos estado indagando y sí hubo una pelea fuerte al parecer, un distanciamiento, una crisis, pero según mis bien informados dateros, ellos ya se reconciliaron. Ya pasó la tormenta, yo dije: 'Sheyla se cansó de esperar el anillo'… pensé que era eso, pero no se qué habrá sido", afirmó.

Sheyla Rojas admite arrepentimiento por sus retoques estéticos

En paralelo a la polémica sentimental, Sheyla también generó conversación en redes al sincerarse sobre su apariencia física y los procedimientos estéticos que se realizó en el pasado. La influencer confesó que ahora busca recuperar un aspecto más natural tras notar cambios que no le resultan del todo cómodos.

"Siento que mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico como que siento… ahí tengo, entonces me lo quiero quitar porque yo me había puesto tanto ácido hialurónico obviamente como que siento un poquito de flacidez, pero tampoco es tan grave", contó.