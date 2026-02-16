Shirley Arica contó que una advertencia de Macla Yamada la llevó a la clínica antes de ser operada de emergencia por cálculos renales y una infección grave.

Shirley Arica volvió a aparecer públicamente luego de atravesar uno de los momentos más delicados de su salud. La influencer contó que terminó internada y sometida a una cirugía de emergencia tras ser diagnosticada con cálculos renales, una situación que —según confesó— pudo complicarse aún más si no hubiera seguido el consejo de su amiga Macla Yamada.

Durante su programa en YouTube, la exintegrante de realities sorprendió al relatar que la advertencia llegó en un contexto inesperado: una lectura de cartas. “Me leyó las cartas y me dijo: ‘tú tienes que ir a la clínica saliendo de aquí porque va a pasar algo que te va a cambiar la vida. Tienes que ir ya’”, recordó.

La confesión generó reacciones inmediatas, incluso del tiktoker Ric La Torre, quien se encontraba presente en la conversación. “Macla la nueva Pochita… Hayimy es un chancay”, comentó entre risas.

Una operación de emergencia tras un dolor insoportable

Arica explicó que inicialmente no imaginó la gravedad de lo que ocurría, pero decidió acudir a un centro médico por precaución. La decisión resultó clave, ya que poco después comenzaron los síntomas intensos que confirmaron el diagnóstico.

“Le hice caso obligadamente porque al día siguiente me sentí mal, entonces tuve que ir a la clínica y resulta que tenía cálculos renales. Me tuve que quedar internada, me tuvieron que operar de emergencia”, relató.

La exchica reality también describió el nivel de dolor que experimentó antes de la intervención. “Es un dolor que no te puedes imaginar, te paraliza. Es más doloroso que dar a luz”, afirmó. Actualmente, aseguró que continúa en recuperación. “Estoy recuperándome, me cuesta un poquito hablar”, agregó.

El descuido que casi pone en riesgo su vida

Tras la cirugía, Shirley permaneció hospitalizada varios días, pero al recibir el alta decidió retomar sus actividades habituales sin tomar las precauciones necesarias. Esa decisión provocó nuevas complicaciones médicas que terminaron siendo aún más peligrosas.

“Hice mi vida normal… tuve muchos descuidos. Es como que ‘a mí no me va a pasar, yo estoy bien’”, admitió con sinceridad.

La situación se agravó cuando regresó a la clínica y fue diagnosticada con septicemia, una infección generalizada que pudo tener consecuencias fatales. “Si eso se generaliza no la cuentas… pero felizmente se neutralizó en la parte urinaria. Si llegaba un día después, el médico me dijo que iba a estar en UCI”, reveló.