George Forsyth habló sobre su pasado con Vanessa Terkes y aseguró que ese capítulo quedó archivado, mientras celebra su nueva vida familiar y paternidad.

George Forsyth respondió sobre la denuncia que le puso su ex esposa, Vanessa Terkes. | Composición Wapa

George Forsyth volvió a referirse públicamente a uno de los episodios más mediáticos de su vida personal: su relación con la actriz Vanessa Terkes. El exfutbolista y actual candidato presidencial fue consultado sobre la denuncia por violencia que su expareja presentó años atrás y decidió marcar una postura clara frente al tema.

Durante una entrevista reciente, el también exalcalde aseguró que aquella situación pertenece completamente al pasado y que hoy su prioridad está en su familia y en su presente personal. “Eso quedó totalmente archivado, eso es parte de mi pasado. Es importante aclarar que quedó totalmente archivado. Ahora tengo una familia y tengo una relación”, manifestó.

Al ser interrogado sobre si mantiene contacto con la actriz o algún tipo de vínculo cordial, su respuesta fue breve y contundente: “No”.

George Forsyth habla de su nueva vida familiar y su rol como padre

Más allá de las polémicas del pasado, Forsyth se mostró entusiasmado al hablar de su presente sentimental y familiar, especialmente tras su matrimonio y el nacimiento de su hija. El político reveló que actualmente reside en Cajamarca junto a su esposa.

“Sí, yo vivo en Cajamarca. Me acabo de casar con Sonia, una linda cajamarquina. Acabamos de tener el milagro más importante, una hija que ya tiene 3 meses”, contó con evidente emoción.

Asimismo, confesó que está disfrutando intensamente la experiencia de la paternidad y que participa activamente en el cuidado de la bebé. “Lo estoy disfrutando muchísimo, cambiando pañales, bañarla, cargarla. Pensé bien con quién tenerla y mi esposa es una mujer de primera”, expresó.

Su carrera política y hasta su pasión por Alianza Lima

En la conversación también se abordó el apoyo de su esposa frente a su candidatura presidencial, considerando el complejo escenario político del país. Forsyth aseguró que su pareja confía plenamente en él y en sus valores.

“Mi esposa sabe el amor que le tengo al país”, afirmó. Y cuando se mencionó que varios expresidentes peruanos han terminado en prisión, respondió: “Ella conoce los valores y principios que tengo”.