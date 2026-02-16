Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

George Forsyth habla de Vanessa Terkes y marca distancia: “Es parte de mi pasado”

George Forsyth habló sobre su pasado con Vanessa Terkes y aseguró que ese capítulo quedó archivado, mientras celebra su nueva vida familiar y paternidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    George Forsyth habla de Vanessa Terkes y marca distancia: “Es parte de mi pasado”
    George Forsyth respondió sobre la denuncia que le puso su ex esposa, Vanessa Terkes. | Composición Wapa
    George Forsyth habla de Vanessa Terkes y marca distancia: “Es parte de mi pasado”

    George Forsyth volvió a referirse públicamente a uno de los episodios más mediáticos de su vida personal: su relación con la actriz Vanessa Terkes. El exfutbolista y actual candidato presidencial fue consultado sobre la denuncia por violencia que su expareja presentó años atrás y decidió marcar una postura clara frente al tema.

    Durante una entrevista reciente, el también exalcalde aseguró que aquella situación pertenece completamente al pasado y que hoy su prioridad está en su familia y en su presente personal. “Eso quedó totalmente archivado, eso es parte de mi pasado. Es importante aclarar que quedó totalmente archivado. Ahora tengo una familia y tengo una relación”, manifestó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Laura Spoya impacta al revelar su estado tras cirugía de emergencia: “Sin posibilidad de caminar”

    Al ser interrogado sobre si mantiene contacto con la actriz o algún tipo de vínculo cordial, su respuesta fue breve y contundente: “No”.

    George Forsyth habla de su nueva vida familiar y su rol como padre

    Más allá de las polémicas del pasado, Forsyth se mostró entusiasmado al hablar de su presente sentimental y familiar, especialmente tras su matrimonio y el nacimiento de su hija. El político reveló que actualmente reside en Cajamarca junto a su esposa.

    “Sí, yo vivo en Cajamarca. Me acabo de casar con Sonia, una linda cajamarquina. Acabamos de tener el milagro más importante, una hija que ya tiene 3 meses”, contó con evidente emoción.

    Asimismo, confesó que está disfrutando intensamente la experiencia de la paternidad y que participa activamente en el cuidado de la bebé. “Lo estoy disfrutando muchísimo, cambiando pañales, bañarla, cargarla. Pensé bien con quién tenerla y mi esposa es una mujer de primera”, expresó.

    Su carrera política y hasta su pasión por Alianza Lima

    En la conversación también se abordó el apoyo de su esposa frente a su candidatura presidencial, considerando el complejo escenario político del país. Forsyth aseguró que su pareja confía plenamente en él y en sus valores.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Novia intenta ayudar a Stefano Salvini pero él responde inesperadamente: ¿Por qué me grabas?

    “Mi esposa sabe el amor que le tengo al país”, afirmó. Y cuando se mencionó que varios expresidentes peruanos han terminado en prisión, respondió: “Ella conoce los valores y principios que tengo”.

    Finalmente, el exarquero no evitó hablar de fútbol y lamentó la eliminación de Alianza Lima, club del cual es hincha. “Todos lo hincha de Alianza lo hemos padecido”, comentó.

    SOBRE EL AUTOR:
    George Forsyth habla de Vanessa Terkes y marca distancia: “Es parte de mi pasado”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Qué le pasó a Stefano Salvini? Actor es reaparece en estado de "abandono" y "pidiendo" limosnas en la calle: "Tomé malas decisiones"

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Novia intenta ayudar a Stefano Salvini pero él responde inesperadamente: ¿Por qué me grabas?

    ‘Prima’ de Josimar reaparece sin barriga pese a tener siete meses de embarazo de mellizos: “¿Y los bebés?”

    Mávila Huertas revela por qué no pudo ser mamá en su matrimonio con Roberto Reátegui: "Fue complicado, difícil de procesar"

    Lo más vistos en Farándula

    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"

    Angie Arizaga revive su tormentosa historia con Nicola Porcella y su semblante cambia radicalmente: ‘Todo lo que pasó…’

    Zelma Gálvez revive DESPECTIVO apodo que Tatiana Astengo le dio: “Cree que le ha ganado a alguien”

    Revelan cuál fue el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

    Captan a misterioso joven retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras fuerte choque: esto se observa

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;