George Forsyth conmueve al mostrar los primeros días con su recién nacida; las fotos y palabras dedicadas causan sensación y llenan de cariño a su familia.

La llegada de Christine, la primera hija de George Forsyth y Sonia La Torre, ha despertado una gran ola de emoción en redes sociales. La pareja compartió las primeras imágenes y palabras dedicadas a su bebé, reflejando la felicidad que atraviesan en esta nueva etapa.

El exalcalde de La Victoria y la empresaria cajamarquina celebraron públicamente el nacimiento de su primogénita con emotivos mensajes y tiernas fotografías familiares que cautivaron a todos sus seguidores.

Pareja comparte emotivo anuncio tras el nacimiento de su bebé

Sonia La Torre manifestó en Instagram la inmensa felicidad que ella y Forsyth experimentan con la llegada de Christine: “Eres el sueño más deseado, el regalo más grande que la vida nos ha dado”. Las fotografías compartidas muestran a la pareja visiblemente emocionada, abrazando a su recién nacida y revelando los primeros momentos de su nueva vida familiar.

En esa misma publicación, ambos añadieron: “Nos has hecho los papás más felices del mundo. Prometemos amarte, cuidarte y protegerte con todo lo que somos, por siempre”.

La noticia del nacimiento de Christine no tardó en propagarse. Amigos, familiares y seguidores llenaron las redes con mensajes de cariño y felicitaciones. Comentarios como “Qué lindos. Bendiciones para los tres, qué bellos” y “Felicidades, que Dios los bendiga” evidencian el afecto que el público mantiene hacia la pareja en este instante tan especial.

Para acompañar el anuncio, también compartieron un video con fotografías de los primeros días de vida de la bebé, reforzando la atmósfera de alegría y celebración que envuelve a la familia.

George Forsyth y Sonia La Torre: su historia de amor

La historia entre George Forsyth y Sonia La Torre comenzó a finales de 2020, cuando coincidieron en Cajamarca durante la campaña presidencial del exfutbolista. Un encuentro fortuito en un restaurante dio pie a una conexión que creció rápidamente pese a la distancia y las limitaciones de la pandemia. Forsyth contó a Cosas: “A mí me pareció una persona muy agradable, con un gran sentido del humor… después del almuerzo ya tuve que atreverme a pedirle su teléfono”.

A los dos meses, él formalizó la relación con una propuesta de noviazgo en el Country Club de Miraflores. Con viajes constantes entre Lima y Cajamarca, la pareja fortaleció su vínculo. En febrero de 2022, durante un viaje a Punta Cana, Forsyth le pidió matrimonio en medio del mar Caribe. Su boda civil llegó el 25 de noviembre de 2023, en una ceremonia íntima decorada con flores silvestres, donde La Torre pronunció un emotivo voto: “Acepto ser tu compañera en la risa y en el llanto…”.