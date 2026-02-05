Shirley Arica es HOSPITALIZADA y revela su PREOCUPANTE estado de salud | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Shirley Arica generó gran preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer desde una clínica, donde continúa internada y, según contó, aún no tiene una fecha definida para recibir el alta médica. La modelo, conocida por mostrarse firme y discreta con su vida personal, sorprendió al mostrarse vulnerable y hablar abiertamente sobre este delicado momento.

Shirley Arica alarma a sus fans al mostrarse hospitalizada

Mediante sus redes sociales, la exchica reality compartió un mensaje extenso y honesto junto a fotografías desde el centro médico. “No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero soy fiel creyente de que cuando es, es. Y pues Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud”, escribió con reflexión.

La influencer reconoció que esta experiencia la obligó a detenerse y analizar varios aspectos de su vida. Incluso confesó que nunca antes había pasado tantos días hospitalizada, lo que le permitió comprender mejor a quienes enfrentan enfermedades más severas.

“Nunca había estado tanto tiempo en una clínica. De verdad mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia, algo que no me caracteriza”, añadió con franqueza.

Lo que más inquietud causó fue que todavía no se ha establecido cuándo podrá salir del hospital. “No tengo fecha de alta aún y eso es frustrante, ¿saben? Pero sé que regresaré recargada de energía y con todo”, expresó, intentando mantener una actitud positiva pese a la situación.

Shirley Arica suspende temporalmente sus proyectos

Debido a su estado de salud, Shirley Arica informó que deberá postergar el lanzamiento del nuevo episodio de su programa digital “Shirley Arica in the House”, dejando en pausa momentáneamente sus actividades profesionales.

Aunque no ha dado a conocer el diagnóstico exacto, su mensaje conmovió a sus seguidores, quienes le enviaron múltiples muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación. Tanto colegas del medio como sus fans esperan verla nuevamente fuerte y recuperada.