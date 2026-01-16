Shirley Arica enfrenta una nueva polémica tras la denuncia de Karolay Vásquez por agresión y amenazas. La joven difundió chats como presunta prueba del hecho.

La exchica reality Shirley Arica ha llamado la atención por su vida farandulera tras verse envuelta en una nueva polémica. La modelo fue denunciada el pasado 12 de enero por Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto por el presunto delito de lesión dolosa.

Según la denuncia, Arica la habría agredido físicamente. Hasta ahora, se desconocen los motivos del hecho, aunque la denunciante tendría vínculo con Ivo Ezeta.

Shirley Arica es denunciada por presunta agresión a mujer en discoteca

Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto se presentó el domingo 11 de enero en una comisaría de Punta Hermosa para interponer una denuncia contra Shirley Arica, a quien acusa de haberla agredido dentro de una discoteca. La joven aseguró que no tenía ningún tipo de vínculo con la influencer y que desconocía qué habría motivado el presunto ataque físico.

"Nadie en sus 5 sentidos quisiera colgarse de una flaca como Shirley Arica. Hay que ser bien tontos para hacer eso. Me saludó a las 3 a.m. en el baño y de la nada cambió su actitud conmigo a las 7. Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme. Yo me he defendido claramente, pero vinieron los de seguridad de la discoteca y nos empezaron a separar", expresó.

Asimismo, la denunciante señaló que la agresión podría estar relacionada con su cercanía a Ivo Meza, joven con quien Shirley Arica fue captada besándose recientemente. "Ella está con un amigo mío y yo siento que es por él. Yo me imagino que ha sido por ese lado porque no hay otra razón", sostuvo.

Shirley Arica niega agresión a Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto

En declaraciones al programa Amor y Fuego, Shirley Arica negó las acusaciones en su contra y afirmó no conocer a Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto. La influencer señaló que recién había tomado conocimiento de la denuncia y pidió que se presenten pruebas y se realicen las investigaciones correspondientes. Además, minimizó la acusación y cuestionó su veracidad: "Hay gente que habla cada cosa. Yo duermo como un ángel".