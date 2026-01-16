Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

Shirley Arica es denunciada por presunta agresión a una mujer en discoteca: joven expone evidencias

Shirley Arica enfrenta una nueva polémica tras la denuncia de Karolay Vásquez por agresión y amenazas. La joven difundió chats como presunta prueba del hecho.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Shirley Arica es denunciada por presunta agresión a una mujer en discoteca: joven expone evidencias
    Shirley Arica es denunciada por agresión y muestran pruebas. | Composición Wapa
    Shirley Arica es denunciada por presunta agresión a una mujer en discoteca: joven expone evidencias

    La exchica reality Shirley Arica ha llamado la atención por su vida farandulera tras verse envuelta en una nueva polémica. La modelo fue denunciada el pasado 12 de enero por Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto por el presunto delito de lesión dolosa.

    Según la denuncia, Arica la habría agredido físicamente. Hasta ahora, se desconocen los motivos del hecho, aunque la denunciante tendría vínculo con Ivo Ezeta.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Pamela Franco habría encontrado chats de Cueva con mujer más joven que ella y lo enfrenta: "No es la primera vez"

    Shirley Arica es denunciada por presunta agresión a mujer en discoteca

    Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto se presentó el domingo 11 de enero en una comisaría de Punta Hermosa para interponer una denuncia contra Shirley Arica, a quien acusa de haberla agredido dentro de una discoteca. La joven aseguró que no tenía ningún tipo de vínculo con la influencer y que desconocía qué habría motivado el presunto ataque físico.

    "Nadie en sus 5 sentidos quisiera colgarse de una flaca como Shirley Arica. Hay que ser bien tontos para hacer eso. Me saludó a las 3 a.m. en el baño y de la nada cambió su actitud conmigo a las 7. Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme. Yo me he defendido claramente, pero vinieron los de seguridad de la discoteca y nos empezaron a separar", expresó.

    Asimismo, la denunciante señaló que la agresión podría estar relacionada con su cercanía a Ivo Meza, joven con quien Shirley Arica fue captada besándose recientemente. "Ella está con un amigo mío y yo siento que es por él. Yo me imagino que ha sido por ese lado porque no hay otra razón", sostuvo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y enternece al compartir la reacción de la hija de Farfán: “Te amo, hermanita”

    Shirley Arica niega agresión a Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto

    En declaraciones al programa Amor y Fuego, Shirley Arica negó las acusaciones en su contra y afirmó no conocer a Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto. La influencer señaló que recién había tomado conocimiento de la denuncia y pidió que se presenten pruebas y se realicen las investigaciones correspondientes. Además, minimizó la acusación y cuestionó su veracidad: "Hay gente que habla cada cosa. Yo duermo como un ángel".

    En tanto, la denunciante difundió un audio en el que, presuntamente, se escucha a Arica profiriendo insultos y realizando amenazas de muerte de forma directa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Shirley Arica es denunciada por presunta agresión a una mujer en discoteca: joven expone evidencias
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hija mayor de Pamela López confronta a la hija de Christian Cueva con impensada pregunta: "¿Aportaste en algo? ¿Qué hiciste?"

    Christian Domínguez “llega” a hotel con una persona que no sería Karla Tarazona y ella arma persecución en plena calle

    Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón

    Cueva se preocupa por sus hijos y denuncia situación con Pamela López: "Los menores llegaron al colegio en un taxi satelital sin ningún adulto"

    Lo más vistos en Farándula

    Concierto de BTS en Lima 2026: costos, zonas del estadio y fecha oficial del show en Perú

    ¿Conoces la lujosa casa que Jefferson Farfán le dejó a Melissa Klug? Esta es la envidiable propiedad de ensueño donde vive la ‘blanca de Chucuito’

    Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y enternece al compartir la reacción de la hija de Farfán: “Te amo, hermanita”

    Esposa de Jorge Luna, Melissa Samplini, SE PRONUNCIA tras supuestos chats hot con otra mujer

    Pamela López justifica por qué está exigiendo pensión de S/64 mil a Cueva: "Esa es mi realidad"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;