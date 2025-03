No obstante, no todas las entrevistas de las temporadas pasadas fueron sacadas al aire. Como fue caso de Shirley Arica , cuyo paso por el sillón de la verdad nunca fue emitida. Pese a la gran expectativa que se tenía por sus revelaciones a cerca de figuras de farándula y del mundo del deporte, Latino prefirió no lanzarlo al aire.

Por último, Beto compartió que Arica habló sobre Christian Cueva: "Cuando me presentaron a Christian Cueva, él estaba muy atento conmigo y a cada momento me servía un trago, me sacaba a bailar, pero físicamente no me gustaba".