“Ella se está que se pelea con la otra por Dilbert”, soltó Magaly en tono irónico, desatando una visible molestia en su invitada. Claudia no dudó en responder de inmediato, dejando claro su incomodidad: “A ver, ¿por qué dices eso? ¿Has visto eso que yo estoy poniendo de que me peleo? (...) No digas algo que no es cierto”.