Shirley Arica abre 'Indomable', su propio bar y usuarios reaccionan: “Será un exitazo… de juergas ella sabe”

La ‘chica reality’ Shirley Arica inauguró su bar en San Borja y apuesta con todo por su faceta de empresaria, recibiendo a figuras del medio.

Shirley Arica abre 'Indomable', su propio bar en San Borja. | Composición Wapa | Tiktok
Shirley Arica inauguró ‘Indomable’, su propio bar en San Borja, demostrando que su talento no se limita a la televisión y las redes, sino también al mundo empresarial.

La ‘chica reality’ compartió en sus redes sociales videos de la pre-apertura, donde recibió a amigos y figuras del espectáculo. Agradeció el respaldo del público y celebró que la apertura fuera todo un éxito, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

Shirley Arica incursiona como empresaria y abre su bar 'Indomable'

La llegada de Shirley Arica al rubro del entretenimiento nocturno generó gran atención. Mediante sus redes sociales, la modelo y exfigura de reality compartió diversos videos de la preapertura de su bar “Indomable”, situado en el distrito limeño de San Borja, evento que marcó el inicio de esta nueva faceta como empresaria.

En los registros se aprecia a la popular influencer recorriendo cada espacio del local, recibiendo a sus invitados y disfrutando del ambiente que ha diseñado para este proyecto personal. Arica se mostró cercana con los asistentes y atenta a cada detalle de la velada.

Esa noche, Shirley también llamó la atención por su look, posando para fotos y mostrando entusiasmo por este nuevo desafío. Con “Indomable”, busca afianzarse como empresaria, más allá de la televisión. El bar abrirá al público desde el 4 de febrero, todos los miércoles desde las 7 p.m., en la avenida Guardia Civil 727, en San Borja.

Usuarios reaccionan tras la apertura del bar de Shirley Arica

Ric La Torre difundió un video de la celebración por el nuevo bar de Shirley Arica y, en la sección de comentarios, varios usuarios le enviaron buenos deseos y pronosticaron que le irá muy bien con este emprendimiento. Muchos destacaron que conoce bien ese rubro y que su experiencia podría jugar a su favor en esta etapa empresarial.

wapa.pe

“Bueno, creo que es un negocio que ella sabe”, “Le auguro en exitazo... de juergas ella sabe”, "Éxitos, niña, que te vaya bien", "invertir está vez la apoyó" y “Felicidades, Shirley”, fueron algunos de los mensajes.

Nycole Matheus

Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

