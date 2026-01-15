En una dinámica divertida, los menores respondieron entusiastas a preguntas de la hija mayor de Pamela López sobre lo que estaban cocinando.

Hija de Pamela López sorprende con mensaje a hija de Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Fabiana Ríos López sorprendió tras publicar una serie de historias en redes sociales donde aparece compartiendo un momento familiar con los hijos de Pamela López y Christian Cueva. La escena, lejos de un evento público, se desarrolló en un espacio íntimo del hogar y terminó generando múltiples reacciones por un intercambio que no pasó desapercibido.

Las imágenes muestran a los menores participando activamente en una rutina doméstica, mientras la hija mayor de Pamela interactúa con ellos de forma cercana y natural, dejando registro de una situación cotidiana que rápidamente se viralizó.

Hija mayor de Pamela López interroga a su hermana

El video fue grabado dentro de la cocina del hogar, donde los niños colaboraban en la preparación del almuerzo. Entre risas y movimientos propios del momento, Fabiana se dirige a ellos con preguntas sencillas para retratar el proceso.

“¿Qué han preparado?”, se le escucha decir. A lo que uno de los menores responde con entusiasmo: “Hemos preparado tallarines rojos con su atún”. La dinámica continuó de forma relajada, reflejando un ambiente de confianza y familiaridad entre los presentes. Sin embargo, el tono del intercambio cambió cuando Fabiana se dirigió directamente a una de las niñas con una consulta que llamó la atención por su firmeza.

“¿Y tú has aportado en algo? ¿Qué has hecho?”, preguntó la joven, generando una reacción inmediata. “Yo, todo”, respondió la pequeña con seguridad, mientras otro de los niños añadió: “Todito, todito, no”. La conversación cerró con la intervención de la otra menor, quien explicó entre sonrisas: “Estamos sirviendo para que esté rico”.

El mensaje que acompañó la publicación

Más adelante, Fabiana compartió una segunda historia en la que se observa a los tres niños sentados frente a la mesa, listos para disfrutar del almuerzo que habían preparado juntos. La imagen fue acompañada por un mensaje breve que terminó reforzando el tono de la escena.