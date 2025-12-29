Youna , padre de la primera hija de Samahara Lobaton reveló, a través de sus redes que se encuentra en una lucha contra el cáncer.

El influencer Youna generó una fuerte reacción entre sus seguidores al compartir una noticia que conmocionó a muchos: fue diagnosticado con cáncer en la sangre. El exchico reality y expareja de Samahara Lobatón decidió abrir su corazón y revelar detalles del complejo proceso que enfrenta actualmente mientras lucha contra esta delicada enfermedad.

Youna revela que fue diagnosticado con cáncer

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido publicó un video en formato Get ready with me, pero con un propósito muy distinto al habitual: alistarse para acudir a una sesión de quimioterapia. En el clip, Youna contó que en noviembre recibió el diagnóstico de leucemia, aunque sorprendió a sus seguidores al mostrarse optimista y confiado en su tratamiento y recuperación.

"21 de noviembre del 2025 me diagnosticaron con leucemia... me encontraba trabajando, voy al baño y veo sangre en la orina. [...] Voy inmediatamente al hospital y me hicieron análisis de sangre y de orina, cuando llegaron mis análisis la enfermera me dijo que tenían que llevarme a un hospital oncológico", relató.

Asimismo, detalló el impactante momento en el que recibió la confirmación de la enfermedad. "Me trasladaron en una ambulancia y cuando llegué al hospital oncológico ya tenían separado un cuarto para mí... el doctor me miró a los ojos y me dijo 'señor, tienes cáncer', quizás fue de las noticas más duras de recibir y tan directa", agregó el influencer.

Youna protagoniza emotivo reencuentro con su hija en medio de su cumpleaños

Cabe recordar que en octubre, Youna conmovió a sus seguidores al anunciar que pudo reencontrarse con su hija mayor, fruto de su relación con Samahara Lobatón, para celebrar juntos su cumpleaños. A pesar de los conflictos públicos que ambos han tenido en el pasado, en esta ocasión priorizaron el bienestar de la menor. La niña llegó acompañada de un familiar y protagonizó un momento muy emotivo al correr hacia su padre apenas él abrió la puerta.