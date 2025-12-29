Durante una transmisión en vivo, Samahara Lobatón llamó “marido” a Bryan Torres, generando sorpresa y reavivando rumores sobre una posible reconciliación.

Samahara sorprende al referirse a Bryan Torres como “marido” y enciende las alarmas. | Composición Wapa

Hace unas semanas, Samahara Lobatón y Bryan Torres confirmaron el fin de su relación en medio de una fuerte polémica. Sin embargo, recientes señales han despertado rumores de una posible reconciliación.

Durante una conversación con Ángela Alor, esposa de Maryto, la influencer dejó entrever un “pequeño detalle” que no pasó desapercibido para los usuarios. Este gesto ha reavivado las especulaciones sobre un eventual acercamiento entre ambos.

¿Samahara Lobatón y Bryan Torres volvieron?

Durante un diálogo entre Samahara Lobatón y la influencer Ángela Alor, ambas comentaban que sus exparejas habrían tenido una pareja en común. En ese contexto, la hija de Melissa Klug sorprendió al referirse a su expareja, Bryan Torres, como su “marido”, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

“Saben que nuestros maridos han estado con la misma persona”, expresó la joven, generando gran impacto entre los seguidores que seguían la transmisión.

Más adelante, durante el en vivo, Ángela Alor también se refirió al salsero que terminó su relación con Samahara, dedicándole comentarios positivos que llamaron aún más la atención del público.

“Igual Bryan que a pesar de todo, de sus errores que yo jamás voy a justificar, en los años que lo conozco, porque igual puede faltar mucho por madurar, Bryan ha sido contigo lo que no ha sido con nadie”, le dijo a Samahara.

Samahara Lobatón difunde video donde confronta a Bryan Torres por presunta infidelidad

Durante la transmisión del programa Esta Noche, la influencer Samahara Lobatón presentó un video captado por las cámaras de seguridad de su casa que, de acuerdo con su versión, registra el instante en que enfrenta al cantante Bryan Torres por una supuesta infidelidad.

Este hecho se produjo pocos días después de que ambos se mostraran juntos celebrando el cumpleaños de Lobatón. No obstante, tiempo después, la influencer confirmó el término de la relación y explicó mediante un comunicado que la ruptura se dio por un “error” cometido por el padre de sus últimos hijos.