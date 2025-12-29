Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

¿Volvieron? Samahara Lobatón llama “marido” a Bryan Torres y un detalle en chats desata rumores

Durante una transmisión en vivo, Samahara Lobatón llamó “marido” a Bryan Torres, generando sorpresa y reavivando rumores sobre una posible reconciliación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Volvieron? Samahara Lobatón llama “marido” a Bryan Torres y un detalle en chats desata rumores
    Samahara sorprende al referirse a Bryan Torres como “marido” y enciende las alarmas. | Composición Wapa
    ¿Volvieron? Samahara Lobatón llama “marido” a Bryan Torres y un detalle en chats desata rumores

    Hace unas semanas, Samahara Lobatón y Bryan Torres confirmaron el fin de su relación en medio de una fuerte polémica. Sin embargo, recientes señales han despertado rumores de una posible reconciliación.

    Durante una conversación con Ángela Alor, esposa de Maryto, la influencer dejó entrever un “pequeño detalle” que no pasó desapercibido para los usuarios. Este gesto ha reavivado las especulaciones sobre un eventual acercamiento entre ambos.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Melissa Paredes se muestra emocionada al despedir a su hija que viajará con Ale Venturo: “Un nudo en la garganta”

    ¿Samahara Lobatón y Bryan Torres volvieron?

    Durante un diálogo entre Samahara Lobatón y la influencer Ángela Alor, ambas comentaban que sus exparejas habrían tenido una pareja en común. En ese contexto, la hija de Melissa Klug sorprendió al referirse a su expareja, Bryan Torres, como su “marido”, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

    Saben que nuestros maridos han estado con la misma persona”, expresó la joven, generando gran impacto entre los seguidores que seguían la transmisión.

    Más adelante, durante el en vivo, Ángela Alor también se refirió al salsero que terminó su relación con Samahara, dedicándole comentarios positivos que llamaron aún más la atención del público.

    Igual Bryan que a pesar de todo, de sus errores que yo jamás voy a justificar, en los años que lo conozco, porque igual puede faltar mucho por madurar, Bryan ha sido contigo lo que no ha sido con nadie”, le dijo a Samahara.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Alejandra Baigorria y Said Palao evidencian “crisis” en medio de lujoso viaje a Los Alpes Suizos

    Samahara Lobatón difunde video donde confronta a Bryan Torres por presunta infidelidad

    Durante la transmisión del programa Esta Noche, la influencer Samahara Lobatón presentó un video captado por las cámaras de seguridad de su casa que, de acuerdo con su versión, registra el instante en que enfrenta al cantante Bryan Torres por una supuesta infidelidad.

    Este hecho se produjo pocos días después de que ambos se mostraran juntos celebrando el cumpleaños de Lobatón. No obstante, tiempo después, la influencer confirmó el término de la relación y explicó mediante un comunicado que la ruptura se dio por un “error” cometido por el padre de sus últimos hijos.

    En las imágenes compartidas, se observa a Samahara revisando un celular y, luego de varios minutos, acercándose a Bryan Torres —quien se encontraba dormido— para confrontarlo. En el video se escucha la frase: “¿Quién es ella?”, dando inicio a la discusión.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Volvieron? Samahara Lobatón llama “marido” a Bryan Torres y un detalle en chats desata rumores
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    Jaime Bayly expone FUERTE PELEA de su esposa con su hija tras sospechar de embarazo: "Quedé triste, afligido"

    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    Lo más vistos en Farándula

    Luto en la TV: Fallece gerente general de ProTV y productor de 'Esto es guerra' y 'Mande quien Mande'

    Andrea Llosa DEJA EL PERÚ tras salida del aire de sus programas en ATV

    Madre de la hija mayor de Bryan Torres rompe el silencio tras supuesto maltrato a hijos de Samahara Lobatón

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    'El Puma' Carranza y el escandaloso ampay de su esposa Carmen Rodríguez con un misterioso hombre

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Olla a presión marca OSTER de 5 Litros modelo Brissago plateado + cuchillo Oster ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 187.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;