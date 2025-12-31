Natalie Vértiz sorprende al mostrar su lado más auténtico al preparar las compras de fin de año en un mercado local para hacer sus cábalas.

A pocas horas de despedir el año, Natalie Vértiz llamó la atención al mostrarse lejos del glamour y más cerca de la realidad. La exreina de belleza compartió cómo se alista para recibir el 2026 desde un lugar poco habitual en su contenido. Esta vez, eligió un mercado para realizar sus compras de fin de año. La escena generó comentarios y reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Natalie Vértiz recorre un mercado y comparte sus cábalas de Año Nuevo

Natalie Vértiz volvió a acercarse a su audiencia al compartir un video en TikTok donde documentó una salida poco habitual en su contenido digital. En formato de videoblog, la modelo mostró cómo realizó sus compras de fin de año mientras recorría distintos puestos de un mercado, dejando ver su entusiasmo y destacando la importancia de apoyar a los comerciantes locales en estas fechas especiales.

Durante el clip, la empresaria se dejó llevar por el ambiente festivo y explicó el motivo de su visita. “Comprando el cotillón de Año Nuevo vamos a ver qué hay… para que venga el dinero”, expresó con naturalidad mientras observaba los productos, una frase que rápidamente conectó con sus seguidores y marcó el espíritu del video.

A lo largo del recorrido, Vértiz se tomó el tiempo de evaluar cada artículo, desde adornos hasta accesorios típicos de las celebraciones de fin de año. El registro mostró una compra consciente y detallada, enfocada en elegir elementos que transmitieran optimismo y energía positiva para el nuevo ciclo. Su actitud cercana y relajada fue uno de los puntos más comentados por los usuarios.

Uno de los instantes que más llamó la atención ocurrió cuando reveló un detalle especial pensado para su hogar. “Mandé a preparar un ramo de distintas flores amarillas, miren qué lindo”, comentó emocionada, destacando el valor simbólico de ese adorno dentro de la celebración familiar.

Además de las compras, el video permitió apreciar el colorido del mercado y la interacción directa con los vendedores, reforzando una imagen más cotidiana de la influencer. Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios mezclaron humor, halagos y referencias a su vida personal.

“Lo que aprendió de Yaco ir al mercado para sus cábalas”, escribió un seguidor, mientras otros destacaron el contraste entre su faceta glamorosa y este momento sencillo, con mensajes como “Un día en Carolina Herrera de París y otro día en el Centro de Lima” o “Súper humilde, me encanta”.

Yaco Eskenazi habla sobre sus reacciones ante comentarios hacia Natalie

Yaco Eskenazi sorprendió al sincerarse sobre un aspecto poco conocido de su carácter, al recordar una etapa en la que las emociones solían jugarle en contra. El conductor admitió que, tiempo atrás, ciertos comentarios dirigidos a su esposa, Natalie Vértiz, despertaban en él una reacción inmediata y poco paciente.

La revelación se dio durante una charla en su nuevo proyecto digital junto a Christian Wagner, donde el exchico reality explicó que expresiones como “qué linda” o “qué guapa” solían incomodarlo, al considerar que muchas veces se decían sin el debido cuidado. Con el paso del tiempo, aseguró haber comprendido que ese malestar respondía a inseguridades propias.