Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara Lobatón, pero ella lo rechazó: “Le dijo 'no te metas'”

Melissa Klug confirmó que Abel Lobatón intentó acercarse a Samahara, pero la influencer lo rechazó tajantemente y le pidió no involucrarse en su vida.

La agresión denunciada por Samahara Lobatón ha generado una fuerte ola de rechazo y preocupación en la opinión pública. En ese contexto, Melissa Klug brindó una entrevista a Amor y Fuego, donde reveló que Abel Lobatón intentó comunicarse con su hija tras lo ocurrido, pero fue rechazado tajantemente. Además, la ‘Blanca de Chucuito’ reflexionó sobre cómo la ausencia y carencia afectiva habrían influido en el comportamiento de la influencer.

Melissa Klug revela que Abel Lobatón la contactó dos días después de las imágenes de Samahara con Bryan

Melissa Klug reveló en la entrevista que Abel Lobatón se comunicó con ella vía WhatsApp dos días después de difundirse las imágenes de la agresión que sufrió Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres. De acuerdo con su versión, el exfutbolista le consultó: “¿Qué vamos a hacer?”, a lo que ella respondió que ya había tomado acciones legales contra el cantante.

“Me escribió. Me dijo: ‘¿Qué vamos hacer?’. Yo le dije: ‘¿Qué vamos? Yo ya actué’. Me dice: ‘Voy a hablar con Samahara y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar’”, señaló con semblante serio.

Asimismo, Klug contó que su hija rechazó el intento de apoyo de su padre. “Le escribió: ‘Hijita, estás conmigo’. Le puso que quería apoyarla y ella le dijo: ‘No te metas’ y él le puso: ‘Te amo’”, expresó la empresaria.

Melissa Klug critica pasividad de Abel Lobatón

En otra parte de la entrevista, la empresaria cuestionó que Abel Lobatón recurriera a sus redes sociales para promocionar su academia en pleno contexto de la difícil situación familiar.