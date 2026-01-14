Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras delicada situación y publica mensaje de agradecimiento

Samahara Lobatón reaparece en redes tras difundirse un video de agresión. Compartió contenido cotidiano mientras el MIMP activó atención y condenó la violencia.

La exposición de un video que evidencia una agresión física contra Samahara Lobatón marcó un quiebre en su presencia digital. Tras varios días de silencio, la influencer volvió a publicar contenido en sus redes, en medio de un contexto personal complejo que ha generado preocupación y debate público.

La reaparición se produjo luego de que el material audiovisual, en el que aparece su expareja Bryan Torres, se viralizara en redes sociales. Desde entonces, Samahara optó por tomar distancia del entorno digital antes de retomar sus publicaciones.

Samahara Lobatón vuelve a Instagram con contenido cotidiano

A través de sus historias de Instagram, la hija de Melissa Klug compartió un video grabado en el dormitorio de sus hijas. En las imágenes se le observa serena, hablando de la rutina diaria del hogar, sin hacer referencia directa a la denuncia que la mantiene en el centro de la atención mediática.

"Hola, hola. Acompáñenme a arreglar el cuarto de mis bebés, bueno, cuando las bañamos esto queda un caos, todo afuera: el neceser, los hisopos, el cuarto desordenado, pero voy ordenando de a pocos", se le escucha decir en el inicio del clip.

Con el avance del video, la influencer enlazó el contenido a una colaboración publicitaria, dejando en claro que continuará trabajando pese a la situación que atraviesa. "¿Se han dado cuenta que todo está carísimo? Gracias a Dios he encontrado una plataforma que me ha ayudado a generar eso extra que tanto necesitamos y mientras voy ordenando quiero saber si ustedes quieres saber cuál es la plataforma", agregó.

Ministerio de la Mujer se pronuncia y activa protocolo de atención

Tras conocerse el caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino de manera directa. Un equipo del sector acudió al domicilio de la influencer para brindarle atención especializada y activar los mecanismos de protección correspondientes.

A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su rechazo a los hechos y confirmó la articulación con otras instituciones del Estado. "Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindado la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune", señalaron.