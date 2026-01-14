Bryan Torres podría enfrentar hasta 12 años de cárcel de confirmarse denuncia por presunta agresión

Video de agresión contra Samahara Lobatón podría llevar a Bryan Torres a enfrentar hasta 12 años de prisión, según especialistas en derecho penal.

La difusión de un video que muestra una presunta agresión física contra Samahara Lobatón ha encendido nuevamente la alarma sobre la violencia familiar en el Perú. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales el pasado 12 de enero, habrían sido grabadas dentro de su vivienda en Surco cuando aún mantenía una relación sentimental con Bryan Torres. La gravedad del contenido generó una inmediata reacción pública y abrió un escenario legal complejo para el artista.

Especialistas en derecho penal señalan que, aun cuando la víctima no haya sido quien interpuso la denuncia inicialmente, el caso puede avanzar judicialmente debido a la existencia de pruebas audiovisuales. La abogada Mayda Mendoza explicó al medio Exitosa que la legislación peruana permite que cualquier persona del entorno denuncie un hecho de violencia familiar, siempre que existan elementos que lo sustenten.

Video sería prueba clave en proceso por violencia familiar

En declaraciones brindadas a Exitosa, la abogada Mayda Mendoza precisó que la denuncia presentada sí tiene validez legal, pese a no haber sido iniciada directamente por la víctima. “Sí procede la denuncia”, afirmó, recordando que fue Melissa Klug, madre de la joven, quien acudió a la comisaría tras conocer el contenido del video.

La especialista sostuvo que el material audiovisual constituye una prueba de alto valor probatorio y podría incidir directamente en la pena que se imponga al investigado.

“En lesiones graves normalmente es de 4 a 8 años, pero cuando se trata de violencia familiar como en este caso es entre 8 a 12 años de pena privativa”, explicó Mendoza.

No obstante, aclaró que el caso no puede ser tipificado como feminicidio debido a la ausencia de un certificado médico legal elaborado por un médico legista. Aun así, subrayó que la investigación debe continuar y que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades penales.

Melissa Klug rompe su silencio tras ver las imágenes

La reacción de Melissa Klug fue inmediata y contundente luego de recibir el video de la agresión. Visiblemente afectada, la empresaria expresó su indignación ante la prensa. “Qué hijo de p… No había visto eso. Si hubiera sabido yo estaría presa de la golpiza que le hubiera dado a ese infeliz, abusivo”, manifestó.

Tras acudir a la comisaría para formalizar la denuncia, Klug volvió a pronunciarse frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, enfatizando la gravedad de lo ocurrido. “Ustedes han visto las imágenes, él ha intentado matar a mi hija asfixiándola con la almohada y reventarle una plancha en la cabeza”, declaró.

La empresaria también expresó su frustración al conocer que, pese a lo ocurrido, su hija habría continuado compartiendo espacios con el presunto agresor. En ese contexto, reveló su preocupación por la negativa de Samahara a recibir apoyo profesional.

“No sé nada de Samahara. Mi hija necesita ayuda psicológica urgente. Recién me han pasado ustedes este video, recién lo he visto”, señaló.

Klug aseguró que la familia intentó en varias oportunidades brindarle ayuda, sin éxito, y espera que la intervención de las autoridades permita proteger a su hija.

“No quiere ayuda, cuando una persona no quiere. Ojalá que esto me ayude la fiscalía, no sé, para que la obligue a ella a tomar exámenes psicológicos, no sé, pero vamos a ver cómo esto va procediendo”.

Violencia familiar: un patrón que suele repetirse

La abogada Mayda Mendoza advirtió que situaciones como esta no son aisladas y suelen repetirse dentro de entornos familiares, afectando no solo a mujeres, sino también a otros integrantes del núcleo cercano. En ese sentido, insistió en la importancia de que las pruebas audiovisuales sean consideradas seriamente por el sistema judicial para garantizar la protección de las víctimas y evitar que los hechos queden impunes.