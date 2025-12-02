Abel Lobatón multiplica por cero que su hija con Melissa Klug no lo considere su padre: "Estoy más concentrado en..."

El exfutbolista Abel Lobatón habló por primera vez acerca de su alejamiento de su hija Melissita y afirmó que actualmente está concentrado en su club deportivo, donde ocupa el cargo de gerente, luego de las declaraciones realizadas por la joven.

Melissita Lobatón abrió su corazón sobre la relación que mantiene con su padre, Abel Lobatón, y sorprendió al admitir que no lo reconoce como tal. Tras sus declaraciones, el exfutbolista indicó que no presta atención a lo dicho por la joven, según informó América hoy. No obstante, Melissa Klug, presente en el set, afirmó que el popular ‘Murciélago’ nunca mostró interés en establecer un vínculo con su hija y que, después de tantos años, ya es demasiado tarde para intentar enmendar su ausencia.

El exdeportista, quien tuvo un vínculo sentimental con la ‘Blanca de Chucuito’ cuando ella tenía 17 años, expresó que actualmente su prioridad es la final del torneo en el que su club, Estudiantil CNI, disputa el ascenso. “Tengo mi cabeza en hacer historia, que es lo que siempre hice, desde que me tocó jugar”, se lee en el mensaje que envió al programa conducido por Ethel Pozo.

La reacción de Abel Lobatón tras lo dicho por su hija

Durante la emisión de América hoy, Melissa Klug fue invitada al programa y se vio sorprendida cuando la producción mostró la respuesta de Abel Lobatón al consultarle sobre lo mencionado por Melissita: “Amiga, no sé nada de eso, la verdad, porque estoy más concentrado en la final del CNI, donde soy gerente deportivo”.

Frente a esta declaración del ‘Murciélago’, la empresaria contó que sus dos hijas nunca tuvieron un lazo paternal con él. “Nunca estuvo en la vida de mis hijas, ni de Samahara ni de Melissa. Que Samahara lo haya perdonado ya de grande son sentimientos y decisiones totalmente distintas. El que siempre estuvo presente fue Raúl Marquina, padre de Gianella, mi primera hija”, sostuvo.

La chalaca añadió que para ella ya no tiene sentido intentar una reconciliación. "Ya es tarde, Melissita va a cumplir 23 años (…) Samahara sí tiene una relación con él, sí conversan, creo que más por los bebés, por sus nietos", comentó, dejando claro que no presionará al padre de sus hijas para que asuma su papel, pese a los pedidos de las conductoras del espacio.

¿Qué expresó Melissita Lobatón sobre su relación con Abel Lobatón?

Melissa Lobatón, quien recientemente obtuvo su título como chef en panadería y pastelería, mostró incomodidad por las preguntas sobre su progenitor durante una transmisión en TikTok. "Es la última vez que lo voy a decir: yo no tengo relación ninguna con ese ser humano (...) En verdad, es como si fuera un X. No lo considero mi padre", manifestó la influencer.