Carlitos TV rompe su silencio y revela detalles inéditos sobre la relación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón tras la agresión que conmocionó a la farándula peruana.

    En medio del escándalo que rodea a Bryan Torres y Samahara Lobatón, un testimonio inesperado volvió a encender la polémica. Carlitos TV, conocido creador de contenido y amigo cercano de la pareja, decidió hablar públicamente en el podcast del ‘Flaco’ Granda y reveló detalles que no se conocían sobre lo ocurrido después de la agresión.

    Sus declaraciones causaron impacto porque, lejos de describir una ruptura definitiva, expuso una dinámica mucho más compleja entre ambos, marcada por reconciliaciones, convivencia y decisiones que, según él, ponían en riesgo a todos los involucrados.

    Amigo de Bryan Torres y Samahara Lobatón rompe su silencio tras agresión

    Carlitos TV explicó que mantiene una relación cercana tanto con el cantante como con la influencer, motivo por el cual tuvo acceso directo a sus versiones de los hechos. Según relató, pudo conversar con ambos luego del episodio de violencia y conocer lo que estaba ocurriendo puertas adentro.

    “Conversé con él, me contó su versión de la separación de Samahara, de ella también me contó su versión, los escuché a los dos la verdad”, señaló en el espacio digital.

    Lo que más sorprendió fue que, pese a la exposición mediática y a la gravedad de la denuncia, ambos continuaban compartiendo el mismo espacio físico.

    “Luego me percato, esto fue hace semanas, para la televisión ellos no estaban, pero lo que yo tenía entendido de información de primera mano es que ellos pernoctaban en la misma casa, después de lo que él le había hecho de la infidelidad supuestamente”, añadió.

    El relato que generó mayor preocupación

    El influencer también narró un episodio posterior que, según su versión, terminó confirmando que la relación seguía siendo peligrosa. Tras ausentarse brevemente del lugar donde se encontraba Samahara, recibió una información alarmante.

    “Me voy un ratito a otro bar, regreso al lugar donde estaba Samahara y me cuentan que Bryan se la había llevado del cuello a Samahara”, afirmó, dejando en evidencia que el conflicto no había terminado con la primera agresión.

    Ante la difusión de los videos y su propio testimonio, Carlitos TV cuestionó duramente a ambos: a Bryan Torres por ejercer violencia, y a Samahara por, según él, no priorizar la seguridad de sus hijos. Incluso, pese a su cercanía con el cantante, aseguró que considera necesaria una sanción ejemplar.

    El caso sigue generando indignación en redes sociales, mientras el entorno familiar insiste en que Samahara reciba apoyo psicológico y se mantenga alejada del agresor, ante el riesgo de que la historia vuelva a repetirse.

