Patricio Parodi aclaró los rumores sobre su relación con Milett Figueroa, surgido tras la afirmación de un periodista argentino en el programa LAM.

Patricio Parodi decidió acabar con las dudas sobre su vínculo con Milett Figueroa, luego de que un periodista argentino los vinculara dejando entrever una relación amorosa. El exchico reality salió al frente y respondió cómo es su relación con la bailarina. ¿Qué dijo?

Patricio Parodi aclara qué relación tiene con Milett Figueroa

Patricio Parodi no perdió la oportunidad y decidió aclarar de una vez por todas lo que sucede con Milett Figueroa, luego de que el programa argentino LAM asegurara que ambos tenían una relación. En enlace con ‘EEG Desafío 14, La Previa’, el exchico reality se pronunció al ser consultado por los panelistas.

"No sé de dónde salió la noticia, de dónde salió el rumor, pero es totalmente mentira. Justo estaba buscando mis fotos navideñas con mi familia y mis cuñados en casa de mi madre (...) Yo no hablo con Milett, no hablo con ella, no tenemos ningún chat", respondió dejando en claro que no tiene nada con la modelo peruana.

Incluso, el influencer comentó que no tenía comunicación con Milett, luego de que saliera de ‘EEG’, debido a que no tenían una amistad cercana. Aunque resaltó que tiene los mejores deseos para ella. "No sé, será desde que salió de 'EEG' de repente. Hace muchos años. Obviamente siempre le deseo lo mejor porque es una chica que conocí en el programa", sostuvo.

El ex de Luciana Fuster resaltó que no quiere ganar pantalla de este modo en la prensa argentina, pues asegura que no necesita colgarse de polémicas para hacerse conocer en el país gaucho.

"Si fuera cualquier otra persona me colgaría de esto para darte un poco de show porque de cierta manera me serviría. (...) No me interesa volverme conocido en otro país, en Argentina. De esta manera no me interesa, no es algo que busco. Si fuera otro chico del medio, lo usaría, me colgaría, jugaría a la ambigüedad", precisó.

Periodista argentino ventila supuesto romance de Milett Figueroa y Patricio Parodi

El periodista argentino Pepe Ochoa reveló en el programa ‘LAM’, que Milett Figueroa habría pasado la Navidad con Patricio Parodi y dejó entrever que la modelo tendría una relación con el exchico reality.