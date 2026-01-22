Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Patricio Parodi se pronuncia y responde qué relación tiene con Milett Figueroa tras ser vinculados: "Te voy a decir..."

Patricio Parodi aclaró los rumores sobre su relación con Milett Figueroa, surgido tras la afirmación de un periodista argentino en el programa LAM.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Patricio Parodi se pronuncia y responde qué relación tiene con Milett Figueroa tras ser vinculados: "Te voy a decir..."
    Patricio Parodi habla de Milett Figueroa | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Patricio Parodi se pronuncia y responde qué relación tiene con Milett Figueroa tras ser vinculados: "Te voy a decir..."

    Patricio Parodi decidió acabar con las dudas sobre su vínculo con Milett Figueroa, luego de que un periodista argentino los vinculara dejando entrever una relación amorosa. El exchico reality salió al frente y respondió cómo es su relación con la bailarina. ¿Qué dijo?

    wapa.pe

    VER MÁS: Melissa Klug rompe su silencio tras duros mensajes de Samahara en su contra: "Valora a tu madre"

    Patricio Parodi aclara qué relación tiene con Milett Figueroa

    Patricio Parodi no perdió la oportunidad y decidió aclarar de una vez por todas lo que sucede con Milett Figueroa, luego de que el programa argentino LAM asegurara que ambos tenían una relación. En enlace con ‘EEG Desafío 14, La Previa, el exchico reality se pronunció al ser consultado por los panelistas.

    "No sé de dónde salió la noticia, de dónde salió el rumor, pero es totalmente mentira. Justo estaba buscando mis fotos navideñas con mi familia y mis cuñados en casa de mi madre (...) Yo no hablo con Milett, no hablo con ella, no tenemos ningún chat", respondió dejando en claro que no tiene nada con la modelo peruana.

    Incluso, el influencer comentó que no tenía comunicación con Milett, luego de que saliera de ‘EEG’, debido a que no tenían una amistad cercana. Aunque resaltó que tiene los mejores deseos para ella. "No sé, será desde que salió de 'EEG' de repente. Hace muchos años. Obviamente siempre le deseo lo mejor porque es una chica que conocí en el programa", sostuvo.

    El ex de Luciana Fuster resaltó que no quiere ganar pantalla de este modo en la prensa argentina, pues asegura que no necesita colgarse de polémicas para hacerse conocer en el país gaucho.

    "Si fuera cualquier otra persona me colgaría de esto para darte un poco de show porque de cierta manera me serviría. (...) No me interesa volverme conocido en otro país, en Argentina. De esta manera no me interesa, no es algo que busco. Si fuera otro chico del medio, lo usaría, me colgaría, jugaría a la ambigüedad", precisó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Samahara Lobatón revela que su mamá Melissa Klug solo hace show

    Periodista argentino ventila supuesto romance de Milett Figueroa y Patricio Parodi

    El periodista argentino Pepe Ochoa reveló en el programa ‘LAM’, que Milett Figueroa habría pasado la Navidad con Patricio Parodi y dejó entrever que la modelo tendría una relación con el exchico reality.

    "Milett ya estaría con otra persona, tiene como un noviecito y qué pasó Navidad con otra persona", sostuvo, calificando al ‘Pato’ como “muy buen mozo”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Patricio Parodi se pronuncia y responde qué relación tiene con Milett Figueroa tras ser vinculados: "Te voy a decir..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Samahara Lobatón revela que su mamá Melissa Klug solo hace show

    Melissa Klug rompe su silencio tras duros mensajes de Samahara en su contra: "Valora a tu madre"

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Yahaira Plasencia termina con fuertes rumores de embarazo ¿y confirma que está en la dulce espera? "Debo contarles algo"

    Ana Paula Consorte revela insólito video de su embarazo en cumpleaños de su hijo

    Lo más vistos en Farándula

    Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    ¿Nuevo romance? Milett Figueroa y ‘Pato’ Parodi estarían saliendo, revela periodista argentino: "Su noviecito, pasaron Navidad juntos"

    Mónica Santamaría: La hermosa y eterna dalina que nunca pudo derrotar la depresión, la fama y un chantaje sexual

    Exchico reality y expareja de Paloma Fiuza fue operado de emergencia tras ser detectado con un bulto en el cuello

    Hija de Anhelí y Dayron sufre fuerte accidente con fuegos artificiales y queda fuera del Miss Petite Mesoamérica

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;