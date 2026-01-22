Melissa Klug compartió una dura reflexión en sus redes sociales, luego de que se revelaran chats de Samahara Lobatón mostrándose en su contra. Pese al apoyo que la ‘Blanca de Chucuito’ le ha dado a su hija tras sufrir agresión por parte de su pareja, Bryan Torres, la influencer parece no estar contenta con eso y luego de darse a conocer lo que Lobatón piensa realmente de su madre, esta última se pronunció.

¿Qué dijo Melissa Klug en medio de crudos mensajes de Samahara Lobatón?

La polémica toca una vez más la puerta de Melissa Klug y Samahara Lobatón y expone la verdadera relación entre madre e hija. Si bien Melissa salió al frente tras las agresiones de Bryan Torres contra Samahara, esto no habría sido suficiente para la exchica reality, quien se quejó de su madre en un chat que se filtró en las redes.

Tras darse a conocer que Samahara Lobatón catalogaría la defensa de su madre como un “show”, Klug rompió su silencio de una forma muy peculiar en redes sociales, pues si bien no hizo referencia directa a lo que ocurrió, sí compartió una reflexión que deja ver lo que piensa de la maternidad y que estaría dirigido a sus hijos.

“La única persona que te ama antes de saber si ibas a ser un genio o un imbécil, si ibas a ser exitoso o un fracasado, es tu madre. Todos los demás te ponen condiciones, tu pareja, tus amigos, tu jefe, todos esperan algo a cambio, ella no. Ella te dio su cuerpo, su sangre, su tiempo, sabiendo que la única forma de tener éxito como madre es criarte para que un día puedas sobrevivir sin ella”, se escucha en el video que publicó en sus historias de Instagram.

“Es un amor diseñado para doler porque su meta final es la separación y puede sonar muy crudo, pero me gusta hablar con la parte sincera. No le busques la perfección a ella, porque tu madre es un ser humano también, lleno de errores, de miedos y de traumas propios, pero es el único ser humano que si el mundo entero te diera la espalda y te quedaras sin nada seguiría estando ahí, en la primera fila, dispuesta a empezar de cero contigo, así que valórala, porque es el único amor en tu vida que nunca tendrás que ganarte, ya es tuyo”, se escucha en el video publicado por Melissa en sus redes en medio de las duras declaraciones de su hija Samahara.

Samahara Lobatón hace duros comentarios contra su madre

La tiktoker ‘La Mana’ compartió unos mensajes de Samahara Lobatón, quien le habría respondido a una seguidora que le reclamó que “no era el momento para facturar”. La hija de Melissa Klug sorprendió al “desenmascarar” a su madre y sus intenciones de ayudarla.

“Yo le escribí a Samahara diciendo que no era el momento de facturar (…) Le dije que tenía el apoyo de su mamá y que pidiera su ayuda”, dijo la cibernauta causando las risas de Samahara.