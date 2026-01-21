Ric La Torre anunció que tres tiktokers están en la mira para ' Esto es Guerra ', generando especulaciones sobre el futuro del popular programa peruano de televisión.

Los nombres de Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire podrían sonar muy pronto en la TV. Con la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ para este 2026, comenzaron a sonar los nombres sobre los nuevos integrantes que se unirían al reality y el influence Ric La Torre reveló que estas tres tiktokers estarían en la mira para formar parte del programa.

¿Quiénes serían los nuevos ‘jales’ de ‘EEG’?

En medio de este escenario, el influencer Ric La Torre reveló que tres creadoras de contenido digital estarían en la mira para sumarse al reality: la tiktoker Zully, conocida por su cercanía con el público; Milenka Nolasco, quien recientemente incursionó en la música; y Daniela Taquire, también destacada en redes sociales.

De concretarse estos ingresos, la producción apostaría nuevamente por el impacto que tuvo la incorporación de influencers como Valentino y Josi Martínez en ediciones anteriores.

‘EGG: Desafío 14, la previa’: el formato que promete cambiarlo todo

El reciente avance promocional de Esto es guerra generó sorpresa al dejar entrever una etapa de profundas transformaciones. “Esto es guerra' 2026. 14 años. Polémicas, renuncias, guerreros que no fueron renovados, cambio de conductores, nuevo productor”, anunciaron, dejando abierta la intriga sobre el rumbo que tomará el reality en su próxima temporada.

Este mensaje avivó las especulaciones sobre quiénes seguirán en competencia y qué nuevas figuras asumirán el reto de convertirse en los próximos guerreros del programa más visto de la televisión peruana.

¿Quiénes continuarán en ‘Esto es guerra’ 2026?

La edición 2025 cerró con una ajustada victoria de los ‘combatientes’, equipo liderado por Pancho Rodríguez, quien se perfila como una de las figuras que mantendría su lugar en la próxima temporada. Todo indica que el esperado duelo con Patricio Parodi continuará, ya que el exchico reality también regresaría como capitán de los ‘guerreros’.

Otros nombres que suenan con fuerza para seguir en competencia son Onelia Molina, Leandro Cabello y Kevin, protagonistas clave del último campeonato, además de Raúl Carpena, quien logró consolidarse tras superar el casting de la temporada pasada. En el equipo contrario, Said Palao, Mario Irivarren y Gabriel Meneses tendrían su presencia asegurada.

Las mayores incógnitas se concentran en el grupo femenino. Melissa Loza y Karen Dejo, consideradas figuras emblemáticas del programa, habrían cerrado su ciclo tras competir por última vez en 2025.