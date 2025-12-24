Final de infarto en 'Esto es Guerra': Los combatientes fueron los ganadores

La final de la temporada 13 de ' Esto es Guerra ' tuvo un emocionante cierre, donde Kevin se consagró campeón tras vencer a Patricio Parodi en intensas competencias.

El reality, emitido desde los estudios de Pachacamac, presentó un despliegue técnico excepcional con cámaras aéreas, consolidándose como el programa más visto de la televisión peruana.

Una emocionante final de infarto tuvo el cierre de la décima tercera temporada del reality de competencia 'Esto es Guerra', que consagró como campeones a los combatientes donde Kevin se impuso a Patricio Parodi.

Una vez más, ambos equipos demostraron toda su fortaleza física y mental con extremas competencias desarrolladas en los estudios de Pachacamac, con un despliegue técnico impresionante con cámaras aéreas.

Este final de temporada ha marcado un nuevo récord para Esto es Guerra, pues acaba el 2025 siendo líder indiscutible, consagrándose como el programa en vivo más visto de la televisión peruana, haciendo historicas cifras.

La Directora de Contenidos de Pro Tv, Mariana Ramírez del Villar resaltó el trabajo no solo de los guerreros en esta larga temporada; sino también de su creativo equipo de producción, y considera que Esto es Guerra está más fuerte que nunca.

"Estamos contentos con el alto nivel de programa que hemos presentado hoy tuvimos durante todo el año y que se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca acabando nuestra temporada número 13. Sin duda, que el 2026 seguirá siendo nuestro porque se vienen más novedades", comentó Mariana Ramírez del Villar.

Durante este 2025, 'Esto es Guerra' ha mantenido su línea de innovar con diversos formatos de juegos físicos y mentales; así como abrir espacios para todos puedan superarse y mostrar que con dedicación pueden ser unos guerreros.