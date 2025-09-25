Wapa.pe
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

Este es el trabajo al que se dedicaría Zully si Kick dejará de pagar en stream

Zully rompe el silencio sobre la incertidumbre en Kick y la nueva norma de la Sunat. La streamer revela sus planes en caso de perder ingresos y habla de su sueño de llegar al Miss Perú.

    Este es el trabajo al que se dedicaría Zully si Kick dejará de pagar en stream
    La streamer peruana Zully aseguró que no usa bots durante sus transmisiones en Kick.
    Este es el trabajo al que se dedicaría Zully si Kick dejará de pagar en stream

    La reciente ola de dudas sobre el pago a creadores en Kick ha puesto en alerta a la comunidad de streamers peruanos. Una de las voces que más ha dado que hablar es la de Zully, quien con su estilo directo reveló cómo enfrentaría un eventual corte en los ingresos: “Vender papa quizá, en Unicachi”.

    La naturalidad de su respuesta se volvió viral y dejó entrever la tensión que viven muchos generadores de contenido, quienes dependen casi por completo de la plataforma para subsistir.

    Zully habla de nuevos caminos

    Consultada sobre cómo ve el panorama entre sus colegas, Zully fue tajante: “Supongo que mis amigos tendrán sus emprendimientos, qué sé yo”. La posibilidad de que Kick limite pagos por el uso de bots encendió las alarmas y llevó a varios streamers a plantearse un plan B.

    En su caso, la creadora digital destacó el respaldo de su comunidad: “Me dicen que siga esforzándome más, que me meta a todas las plataformas, YouTube, TikTok, todas”.

    Una marca propia como alternativa

    Más allá del streaming, Zully consolidó su faceta empresarial con la línea de fajas Zunny, proyecto que le permite diversificar sus ingresos y ampliar su alcance. Esta dualidad entre influencer y emprendedora refuerza su imagen y le otorga estabilidad en un entorno digital que cambia constantemente.

    Entre el Miss Perú y la música

    Pero Zully no se queda ahí. En una entrevista con América Espectáculos, confesó que sueña con participar en el Miss Perú: “Sí, claro. A mí sí me gustaría prepararme. Yo sé que me falta un poco más de desenvolvimiento. También me falta prepararme más”.

    wapa.pe

    Además, dejó claro que su pasión por la música sigue vigente: “Sí, me gustaría más enfocarme también en esto del modelaje o también más en mi música”.

    La influencer, que empezó con transmisiones en Kick, hoy combina streaming, moda y música, convirtiéndose en un ejemplo de adaptación frente a la incertidumbre que atraviesan los creadores digitales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Este es el trabajo al que se dedicaría Zully si Kick dejará de pagar en stream
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

