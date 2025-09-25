Este es el trabajo al que se dedicaría Zully si Kick dejará de pagar en stream

Este es el trabajo al que se dedicaría Zully si Kick dejará de pagar en streamÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La reciente ola de dudas sobre el pago a creadores en Kick ha puesto en alerta a la comunidad de streamers peruanos. Una de las voces que más ha dado que hablar es la de Zully, quien con su estilo directo reveló cómo enfrentaría un eventual corte en los ingresos: “Vender papa quizá, en Unicachi”.
La naturalidad de su respuesta se volvió viral y dejó entrever la tensión que viven muchos generadores de contenido, quienes dependen casi por completo de la plataforma para subsistir.
Zully habla de nuevos caminos
Consultada sobre cómo ve el panorama entre sus colegas, Zully fue tajante: “Supongo que mis amigos tendrán sus emprendimientos, qué sé yo”. La posibilidad de que Kick limite pagos por el uso de bots encendió las alarmas y llevó a varios streamers a plantearse un plan B.
En su caso, la creadora digital destacó el respaldo de su comunidad: “Me dicen que siga esforzándome más, que me meta a todas las plataformas, YouTube, TikTok, todas”.
Una marca propia como alternativa
Más allá del streaming, Zully consolidó su faceta empresarial con la línea de fajas Zunny, proyecto que le permite diversificar sus ingresos y ampliar su alcance. Esta dualidad entre influencer y emprendedora refuerza su imagen y le otorga estabilidad en un entorno digital que cambia constantemente.
Entre el Miss Perú y la música
Pero Zully no se queda ahí. En una entrevista con América Espectáculos, confesó que sueña con participar en el Miss Perú: “Sí, claro. A mí sí me gustaría prepararme. Yo sé que me falta un poco más de desenvolvimiento. También me falta prepararme más”.
Además, dejó claro que su pasión por la música sigue vigente: “Sí, me gustaría más enfocarme también en esto del modelaje o también más en mi música”.
La influencer, que empezó con transmisiones en Kick, hoy combina streaming, moda y música, convirtiéndose en un ejemplo de adaptación frente a la incertidumbre que atraviesan los creadores digitales.