Este es el trabajo al que se dedicaría Zully si Kick dejará de pagar en stream

Zully rompe el silencio sobre la incertidumbre en Kick y la nueva norma de la Sunat. La streamer revela sus planes en caso de perder ingresos y habla de su sueño de llegar al Miss Perú.

La streamer peruana Zully aseguró que no usa bots durante sus transmisiones en Kick.

La reciente ola de dudas sobre el pago a creadores en Kick ha puesto en alerta a la comunidad de streamers peruanos. Una de las voces que más ha dado que hablar es la de Zully, quien con su estilo directo reveló cómo enfrentaría un eventual corte en los ingresos: “Vender papa quizá, en Unicachi”.

La naturalidad de su respuesta se volvió viral y dejó entrever la tensión que viven muchos generadores de contenido, quienes dependen casi por completo de la plataforma para subsistir.

Zully habla de nuevos caminos

Consultada sobre cómo ve el panorama entre sus colegas, Zully fue tajante: “Supongo que mis amigos tendrán sus emprendimientos, qué sé yo”. La posibilidad de que Kick limite pagos por el uso de bots encendió las alarmas y llevó a varios streamers a plantearse un plan B.

En su caso, la creadora digital destacó el respaldo de su comunidad: “Me dicen que siga esforzándome más, que me meta a todas las plataformas, YouTube, TikTok, todas”.

Una marca propia como alternativa

Más allá del streaming, Zully consolidó su faceta empresarial con la línea de fajas Zunny, proyecto que le permite diversificar sus ingresos y ampliar su alcance. Esta dualidad entre influencer y emprendedora refuerza su imagen y le otorga estabilidad en un entorno digital que cambia constantemente.

Entre el Miss Perú y la música

Pero Zully no se queda ahí. En una entrevista con América Espectáculos, confesó que sueña con participar en el Miss Perú: “Sí, claro. A mí sí me gustaría prepararme. Yo sé que me falta un poco más de desenvolvimiento. También me falta prepararme más”.

Además, dejó claro que su pasión por la música sigue vigente: “Sí, me gustaría más enfocarme también en esto del modelaje o también más en mi música”.