Famosa cantante floclórica muere junto a 12 personas en fatal accidente en carretera Puno-Moquegua
Las primeras investigaciones confirmaron que entre los fallecidos se encontraba Bela Flor, quien lideraba a la agrupación boliviana. Aunque aún faltan por identificarse algunas víctimas, la noticia conmocionó a los seguidores de la música andina en Perú y Bolivia.
El choque dejó, además, tres heridos graves, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Moquegua. Bomberos y agentes de Polcar Moquegua trabajaron durante toda la madrugada en las labores de rescate.
Un viaje que terminó en tragedia
La noticia ha generado una ola de dolor y mensajes de despedida en redes sociales, donde los seguidores lamentaron que la vida de la cantante se apagara en medio de un viaje que debía ser de celebración musical.
“Han partido juntos, dejando un vacío en la música y en los corazones de sus fanáticos”, fue uno de los mensajes más compartidos por sus seguidores en Bolivia y el sur del Perú.