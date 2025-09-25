Famosa cantante floclórica muere junto a 12 personas en fatal accidente en carretera Puno-Moquegua

Dolor en la música andina: la cantante Bela Flor y 12 personas perdieron la vida en un trágico accidente camino a Tacna.

La artista vernacular se traslada desde Puno hacia Candarave en una miniván para un show. | Composición Wapa.

Las primeras investigaciones confirmaron que entre los fallecidos se encontraba Bela Flor, quien lideraba a la agrupación boliviana. Aunque aún faltan por identificarse algunas víctimas, la noticia conmocionó a los seguidores de la música andina en Perú y Bolivia.

El choque dejó, además, tres heridos graves, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Moquegua. Bomberos y agentes de Polcar Moquegua trabajaron durante toda la madrugada en las labores de rescate.

Un viaje que terminó en tragedia

La noticia ha generado una ola de dolor y mensajes de despedida en redes sociales, donde los seguidores lamentaron que la vida de la cantante se apagara en medio de un viaje que debía ser de celebración musical.