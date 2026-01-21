Wapa.pe
Milett Figueroa habría iniciado una relación con Parodi, según el programa argentino LAM. Se menciona que ambos compartieron las celebraciones de Navidad.

    Milett Figueroa vuelve a acaparar titulares tras ser vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi en un programa de espectáculos argentino. La versión surge en medio de los rumores sobre su distanciamiento del conductor Marcelo Tinelli y ha generado un fuerte revuelo en la farándula peruana y argentina. La posible cercanía entre la modelo y el exchico reality ha dado pie a múltiples especulaciones.

    Milett Figueroa es vinculada a Patricio Parodi tras revelación en programa argentino

    Un nuevo rumor sentimental vuelve a colocar a Milett Figueroa en el centro de la farándula, esta vez con Patricio Parodi como protagonista. La versión fue expuesta en el programa argentino LAM, donde se deslizó que la modelo peruana habría iniciado una relación tras su aparente distanciamiento de Marcelo Tinelli. La información generó revuelo inmediato, sobre todo porque se aseguró que ambos habrían compartido las celebraciones de Navidad.

    La especulación tomó mayor fuerza cuando el panelista ‘Pepe’ Ochoa se refirió directamente al exchico reality como el nuevo interés amoroso de Milett, insinuando que el vínculo ya sería más que una simple amistad. Según lo comentado en el espacio televisivo, la ausencia de Tinelli durante las fiestas habría marcado un quiebre en la relación que mantenían.

    “Es un rumor, pero Milett ya estaría con otra persona y lo tiene como noviecito, y que pasó Navidad. Tengo su nombre ‘Pato’ Parodi, la verdad es buen mozo”, expresó Ochoa.

    Actualmente, Milett Figueroa se encuentra en Perú, aunque trascendió que tendría previsto regresar a Argentina en los próximos días para culminar las grabaciones del reality liderado por Marcelo Tinelli, lo que mantiene abiertas las interrogantes sobre su situación sentimental.

    ¿Nuevo romance? Milett Figueroa y 'Pato' Parodi estarían saliendo, revela periodista argentino: "Su noviecito, pasaron Navidad juntos"
