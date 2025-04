La conductora de televisión no titubeó en afirmar que no sería capaz de perdonar una infidelidad a su pareja, por lo que esta ya le hizo una seria advertencia, si es que decide involucrarse con otra mujer.

"Desde jovencita rechazo la infidelidad, es condenable. Uno no tiene una bola mágica para saber qué pasará en el futuro, para saber si amarás a la misma persona por el resto de tu vida. Sería lindo, pero en la práctica no se da en la mayoría de los casos. Siento que cuando dejas de amar a la persona a la cual le has prometido fidelidad, uno debe de ser sincero y decirlo", dijo para el diario Trome.

La presentadora de ‘América Hoy’ advirtió que, de enterarse que su pareja le es infiel, no piensa perdonarlo, pues ante la traición, la relación no será la misma de antes. "Es humano dejar de amar, para mí es algo natural. Las razones son varias y ese es otro tema. Pero lo que no llego aún, a mis 43 años, a entender es por qué ser infiel. Porque no terminar esa relación y empezar con otra", precisó.