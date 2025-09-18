Wapa.pe
Patricio Parodi sorprende al confesar que siente que lo usan como objeto: “Me ven como un pedazo de carne”

Patricio Parodi sorprende en su stream al pedir que las mujeres den el primer paso en el amor: “Yo soy un princeso entonces”. Además, confesó sentirse “usado como un objeto” y habló de los videos con IA.

    Patricio Parodi volvió a captar la atención de sus seguidores tras reaparecer en Kick con un encendido discurso sobre el amor, la responsabilidad emocional y cómo se construyen hoy las relaciones de pareja. Sus palabras no tardaron en generar debate, pues el chico reality no dudó en compartir sentimientos poco conocidos.

    Patricio Parodi pide que las mujeres den el primer paso

    Durante la transmisión, el popular Pato proyectó un clip donde un hombre exigía reciprocidad en las relaciones. Tras ello, Parodi respaldó la idea y se mostró firme en que los hombres también merecen ser conquistados.

    “Quien quiere, busca. No por ser hombre, tiene que buscar el hombre. Hoy en día, se dice que si es que tú eres el hombre y tú no estás interesado o tú no estás detrás de la mujer, dicen que eres un princeso ¿por qué? ¿por qué estaría mal que la mujer dé el primer paso, que la mujer escriba, que la mujer proponga planes?”, señaló el exchico reality, admitiendo entre risas: “Yo soy un princeso entonces…”.

    Asimismo, confesó sentirse usado en más de una ocasión:
    “Algo que por ejemplo me pasa, siento que a veces me utilizan, me ven como un objeto, como un pedazo de carne. A veces las mujeres se olvidan que soy humano, soy una persona que siente, con sentimientos, tengo mi corazoncito de pollo”.

    Rafael Cardozo asegura que el mensaje es para alguien en especial

    Las declaraciones de Parodi no pasaron desapercibidas y llegaron al set de América Hoy. Allí, Rafael Cardozo dejó entrever que el extenso discurso del Pato tendría nombre y apellido.

    “Yo creo que esa es una indirecta para una chica… hay una chica, quiere que ella dé el primer paso, creo que empezaron con likes…”, afirmó el brasileño, aunque prefirió no soltar más detalles.

    Por último, Parodi también se refirió a los polémicos videos donde supuestamente aparece en fiestas con mujeres. “Me generan videos con IA, la IA hoy en día está pero terrible, terrible, terrible”, advirtió.

    Patricio Parodi sorprende al confesar que siente que lo usan como objeto: “Me ven como un pedazo de carne”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

