Rosángela Espinoza asombró a todos al revelar un video, en donde se luce junto a Patricio Parodi.

    La influencer Rosángela Espinoza ha vuelto a estar en el ojo público tras viralizarse una fotografía suya con el presidente José Jerí. Sin embargo, los rumores sobre un posible interés sentimental con Patricio Parodi cobraron fuerza cuando ella compartió un impactante video junto a su compañero.

    Video de ensueño en TikTok

    En su cuenta oficial de TikTok, la mediática publicó un clip donde aparece vestida de novia y del brazo de Patricio Parodi, lo que sorprendió y causó diversión entre los cibernautas.

    “Mi sueño se hizo realidad”, escribió Parodi, integrante de Esto es Guerra, en la descripción de la publicación, agregando en los comentarios: “Soy la primera dama de los Guerreros”. Los seguidores reaccionaron de inmediato, mostrando su entusiasmo ante el acercamiento de ambos.

    Algunos de los comentarios más destacados fueron:

    • “Aquí los que piensan que harían bonita pareja”
    • “La cara de Patricio… se hace el que no quiere… pero que bien que le gusta”
    • “El sueño de mi Rous y el mío se hizo realidad”
    • “La Rous: lo veo y lo quiero, y si lo quiero lo tengo”
    • “Entre el amor y el odio hay un solo paso”

    Karen Dejo arremete contra Rosángela Espinoza

    Semanas atrás, Karen Dejo reaccionó a las acusaciones de Rosángela, quien la responsabilizó por un incidente en el que le lanzaron huevos en la cabeza durante una dinámica del reality. Indignada, la ‘combatiente’ aseguró que su compañera ha ido demasiado lejos y adelantó que pedirá a la producción no volver a compartir juegos con ella.

    “Entiendo que esto es un reality, que hay competencia y juego, pero Rosángela ha cruzado los límites del show. Ya no es divertido cuando se mete con la edad, la imagen o la reputación de una compañera. Esto deja de ser entretenimiento y se convierte en algo incómodo. Voy a pedir que no me pongan más con ella en ningún tipo de juego”, sentenció la bailarina.

