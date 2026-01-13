Wapa.pe
Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos ingresando a iglesia tras revelarse agresión en ‘Amor y Fuego’

Samahara Lobatón fue captada junto a Bryan Torres tras polémica por supuesto video de agresión. Pareja muestra unión pese a separación reciente.

    La reaparición pública de Samahara Lobatón junto a Bryan Torres ha causado gran revuelo en el espectáculo y redes sociales. La atención se centra no solo en sus recientes conflictos, sino también en la polémica por un supuesto video de agresión revelado por ‘Peluchín’. La pareja fue captada ingresando a una iglesia, mostrando que, pese a los problemas y su separación hace un mes, mantienen cierta cercanía que sorprende a sus seguidores.

    Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos y asisten a iglesia

    En la primera emisión de Amor y Fuego del 2026 se mostraron sorprendentes imágenes de Samahara Lobatón y Bryan Torres, quienes fueron vistos como una familia feliz ingresando a una iglesia evangélica, a pesar de que hace más de un mes anunciaron su separación sentimental.

    De acuerdo con la nota del programa de Willax Televisión, los influencers habrían retomado su relación, ya que el salsero realiza transmisiones desde la terraza del edificio donde vive la exchica reality. Además, se les captó juntos en el departamento de Samahara, donde ella convive con sus hijos.

    Lo que más llamó la atención es que la pareja acudió a la iglesia evangélica acompañada de sus pequeños, mostrando señales de reconciliación. El video refleja un ambiente de calma entre ambos, a pesar de las recientes acusaciones de violencia por parte del cantante.

    Samahara Lobatón publica video donde enfrenta a Bryan Torres por presunta infidelidad

    En diciembre de 2025, Samahara Lobatón apareció en el programa Esta Noche, donde compartió imágenes del momento exacto en que confrontó a Bryan Torres tras revisar su celular.

    Durante la entrevista, la influencer dio por terminada su relación y manifestó públicamente su decepción, afirmando que su vínculo había llegado a su fin. Por ello, las recientes imágenes llaman especialmente la atención, ya que sugieren que la pareja podría estar intentando una reconciliación.

    La controversia se intensificó cuando, luego de difundirse estas nuevas imágenes, Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, informó que al programa llegó un video en el que aparentemente se muestra una agresión física de Bryan Torres hacia Samahara Lobatón.

