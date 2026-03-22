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Imitador de Liam Gallagher arrasa en ‘Yo soy’ 2026 y se queda con el gran premio

Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, ganó ‘Yo Soy’ 2026 tras una final intensa y se llevó S/20.000. Su emotivo mensaje conmovió al público.

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    Imitador de Liam Gallagher arrasa en ‘Yo soy’ 2026 y se queda con el gran premio
    Ricardo Martín se llevó el premio. | Composición Wapa
    Imitador de Liam Gallagher arrasa en ‘Yo soy’ 2026 y se queda con el gran premio

    La final de Yo Soy 2026 dejó un momento inolvidable para los seguidores del reality. Ricardo Martín, quien interpretó al icónico Liam Gallagher de Oasis, se consagró como el gran ganador de la temporada tras una noche cargada de emoción, talento y votación en tiempo real. Su victoria le permitió llevarse el premio de S/ 20.000, luego de imponerse frente a fuertes competidores.

    El desenlace fue seguido en vivo a través de Latina TV y su plataforma digital, donde miles de espectadores participaron activamente en la elección del campeón.

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    Ricardo Martín conquista al público y se queda con el título de ‘Yo Soy’ 2026

    La gala final reunió a los mejores imitadores de la temporada: Marco Hurtado (Julio Iglesias), Gael García (Marciano Cantero) y Fernando Sosa (Gustavo Cerati). Sin embargo, fue Ricardo Martín quien logró conectar con el público desde el inicio hasta el cierre del programa.

    En la primera ronda, el participante interpretó Wonderwall, una de las canciones más representativas de Oasis, logrando asegurar su pase a la última instancia. Posteriormente, cerró su participación con Stop crying your heart out, consolidando su desempeño y superando a Hurtado, quien quedó en segundo lugar.

    Liam Gallagher de yo soy
    Liam Gallagher de yo soy

    Tras escuchar su nombre como ganador, el imitador no pudo ocultar su emoción. Levantó el trofeo entre aplausos y celebró junto a sus compañeros antes de despedirse del escenario cantando nuevamente Wonderwall.

    En el backstage, compartió un mensaje que conmovió al público:

    “Veo este trofeo y veo sacrificio, esfuerzo, entrega, pero estoy orgulloso de mí, en serio. El día que tenga mis hijos les diré que fui campeón y que lo intenté en diez años. (…) Ustedes hicieron posible todo esto, mis amigos, mi familia, los chicos de la banda, y hasta personas que no conozco me han apoyado hasta el final”, expresó.

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    Así se vivió la final: eliminaciones y duelo decisivo

    La última noche del reality también estuvo marcada por intensas presentaciones que definieron a los finalistas. En la primera ronda, los participantes interpretaron temas emblemáticos:

    • Marciano Cantero: Cada vez que te digo adiós
    • Liam Gallagher: Wonderwall
    • Gustavo Cerati: La ciudad de la furia
    • Julio Iglesias: Quijote

    Tras el cierre de votaciones, los primeros en despedirse fueron los imitadores de Marciano Cantero y Gustavo Cerati, quienes ocuparon el cuarto y tercer lugar, respectivamente.

    El duelo final quedó entre Liam Gallagher y Julio Iglesias, generando gran expectativa entre los espectadores. Finalmente, el público inclinó la balanza a favor de Ricardo Martín, quien logró coronarse como el nuevo campeón de 'Yo Soy' 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    Imitador de Liam Gallagher arrasa en ‘Yo soy’ 2026 y se queda con el gran premio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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