¿SE ACABÓ EL AMOR? Korina Rivadeneira se va del Perú con sus hijos en medio de rumores de separación con Mario Hart

¿SE ACABÓ EL AMOR? Korina Rivadeneira se va del Perú con sus hijos en medio de rumores de separación con Mario HartÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Problemas? Korina Rivadeneira vuelve a estar en el centro de la atención por los rumores de una posible separación con Mario Hart. En medio de las especulaciones, la modelo venezolana sorprendió al compartir imágenes de su reciente viaje al extranjero junto a sus hijos. Lo que más llamó la atención fue la ausencia del ex chico reality en las publicaciones, lo que avivó aún más las dudas sobre el estado actual de su relación.
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Korina Rivadeneira se va del país junto a sus hijos en medio de rumores de separación con Mario Hart
La venezolana compartió varias postales de su viaje, evidenciando que estuvo acompañada por sus hijos en todo momento. Sin embargo, en ninguna de las imágenes aparece Mario Hart. Cabe recordar que el programa ‘Amor y Fuego’ abordó al piloto para consultarle sobre su relación, a lo que respondió:
“Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”.
En otro momento, Korina fue vista pasando tiempo con la madre de Mario Hart, reflejando una relación cercana a nivel familiar. Aun así, no se han dado detalles sobre la situación sentimental entre ambos.
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Korina Rivadeneira revela que enfrentó dos crisis con Mario Hart
A sus 33 años, Korina Rivadeneira atraviesa una etapa plena tanto en lo personal como en lo profesional. La actriz y conductora, madre de dos hijos, disfruta sus distintos roles, aunque admite que no siempre es sencillo mantener el equilibrio. En una entrevista sincera, la modelo venezolana habló del lado menos ideal de su relación con Mario Hart, confesando que han enfrentado momentos complicados e incluso crisis que casi los separan.
Con 9 años juntos, reflexionó sobre esos procesos y destacó la importancia de trabajar constantemente en la relación y fortalecer la comunicación. “Hemos pasado por la crisis de los 4 años, de los 7 años, tal cual. Es bueno que se presenten porque nos hace autoanalizarnos y ver en qué podemos mejorar”, señaló a Trome.