Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto
Pamela López vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras asegurar públicamente que siempre fue la pareja oficial de Christian Cueva. Sin embargo, el programa Todo se filtra difundió una versión distinta, en la que se le señala como la supuesta “amante” del futbolista mientras él mantenía un romance con Ingrid Amoroto. Frente a estas revelaciones, López decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos.
El programa Todo se filtra sorprendió al público al difundir testimonios de personas de Trujillo que aseguran que Pamela López habría iniciado su historia con Christian Cueva cuando él aún mantenía otra relación, hace aproximadamente diez años, vínculo que con el tiempo terminó en matrimonio.
Aunque Pamela López ha cuestionado fuertemente a Pamela Franco por ser la “clandestina”, se señaló que ella habría vivido una situación similar en los inicios del futbolista, cuando este tenía una relación con Ingrid Amoroto, una joven que sí formó parte de la vida del jugador.
"(¿Nunca la conociste?) Sí, sé de quién se trata. Me contó su papá, pero de una forma muy horrible", dijo. No obstante, rechazó tajantemente haber intervenido en esa relación y aseguró que confiaba en la palabra del padre de sus hijos, pues desde un inicio su romance no fue secreto para sus amigos y familiares.
"(¿Es verdad que te metiste en la relación') Yo ya te contesté que eso no es verdad, pero quien te puede más detalles es el papá de mis hijos y el entorno cercano en Trujillo, porque eso no es verdad", respondió.
"(¿Crees que te haya mentido y sí estaba con ella pero te decía que estaba soltero?) No creo, y sería bien absurdo y hablar de esos temas, ya han pasado 13 años. ¿Me preguntas si creo? No creo, porque nuestra relación fue bastante expuesta", agregó, remarcando que hasta hoy no cree que el padre de sus hijos la haya engañado ocultándole otra pareja.