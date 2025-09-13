Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto

Pamela López rompió su silencio tras revelarse que habría sido la tercera en la relación de Christian Cueva e Ingrid Amoroto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto
    Pamela López | Composición Wapa
    Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto

    Pamela López vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras asegurar públicamente que siempre fue la pareja oficial de Christian Cueva. Sin embargo, el programa Todo se filtra difundió una versión distinta, en la que se le señala como la supuesta “amante” del futbolista mientras él mantenía un romance con Ingrid Amoroto. Frente a estas revelaciones, López decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos en camioneta tras escándalo por presunta infidelidad

    Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando estaba con Ingrid Amoroto

    El programa Todo se filtra sorprendió al público al difundir testimonios de personas de Trujillo que aseguran que Pamela López habría iniciado su historia con Christian Cueva cuando él aún mantenía otra relación, hace aproximadamente diez años, vínculo que con el tiempo terminó en matrimonio.

    Aunque Pamela López ha cuestionado fuertemente a Pamela Franco por ser la “clandestina”, se señaló que ella habría vivido una situación similar en los inicios del futbolista, cuando este tenía una relación con Ingrid Amoroto, una joven que sí formó parte de la vida del jugador.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

    "(¿Nunca la conociste?) Sí, sé de quién se trata. Me contó su papá, pero de una forma muy horrible", dijo. No obstante, rechazó tajantemente haber intervenido en esa relación y aseguró que confiaba en la palabra del padre de sus hijos, pues desde un inicio su romance no fue secreto para sus amigos y familiares.

    "(¿Es verdad que te metiste en la relación') Yo ya te contesté que eso no es verdad, pero quien te puede más detalles es el papá de mis hijos y el entorno cercano en Trujillo, porque eso no es verdad", respondió.

    "(¿Crees que te haya mentido y sí estaba con ella pero te decía que estaba soltero?) No creo, y sería bien absurdo y hablar de esos temas, ya han pasado 13 años. ¿Me preguntas si creo? No creo, porque nuestra relación fue bastante expuesta", agregó, remarcando que hasta hoy no cree que el padre de sus hijos la haya engañado ocultándole otra pareja.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Magaly Medina minimiza renuncia de reportera, la voz de los 'ampays', y aclara: “La única imprescindible soy yo”

    Se filtran los amorosos mensajes de Maju Mantilla con productor de Latina

    Mario Irivarren pasa lamentable pérdida y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre

    Productor de ‘Arriba mi Gente’ tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina expone a Maju Mantilla por convivir aún con Gustavo Salcedo pese a llamarlo ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

    Maju Mantilla entierra rumores de INFIDELIDAD de Gustavo Salcedo en HOTEL y se luce feliz a su lado

    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

    Se filtran nuevos chats de Maju Mantilla con productor de Latina

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;