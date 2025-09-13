Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos en camioneta tras escándalo por presunta infidelidad

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos por Amor y Fuego en la camioneta del empresario ingresando juntos a la casa familiar con sus hijos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos en camioneta tras escándalo por presunta infidelidad
    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo | Composición Wapa
    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos en camioneta tras escándalo por presunta infidelidad

    Las recientes imágenes difundidas por Amor y Fuego han generado gran revuelo en el espectáculo nacional. En ellas se observa a Maju Mantilla ingresando a la camioneta de Gustavo Salcedo, su ahora expareja, con quien comparte una historia marcada por rumores de infidelidad.

    Aunque no se logró confirmar si el empresario estaba dentro del vehículo, la escena no pasó desapercibida y ha despertado especulaciones sobre el vínculo que aún mantendrían, en medio del escándalo que rodea a la exreina de belleza.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Se filtran nuevos chats de Maju Mantilla con productor de Latina

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados tras infidelidad

    El espacio televisivo conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre mostró primero imágenes de la exMiss Mundo llegando a un exclusivo restaurante. Allí, los reporteros intentaron consultarle sobre los rumores que la vinculan con Rodríguez, pero Maju decidió guardar silencio y no respondió. Minutos más tarde, Gustavo Salcedo fue visto saliendo del mismo lugar. A diferencia de su expareja, él sí se dirigió a la prensa, aunque únicamente para precisar que no daría declaraciones sobre el tema.

    Horas después, las cámaras de Amor y Fuego registraron una situación que avivó aún más las dudas. El vehículo de Salcedo volvió a ser visto en el lugar, y poco después, Mantilla fue captada abordando la camioneta del empresario.

    La escena causó revuelo, ya que pese a sus intentos por evitar ser grabada, las imágenes salieron a la luz en exclusiva. La incógnita que quedó instalada es si ambos habrían sostenido un encuentro en privado o si todo se trató de un asunto estrictamente personal o familiar.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Maju Mantilla habría traicionado a su esposo con un actor colombiano, reveló Gustavo Salcedo

    Rodrigo y Gigi debaten sobre el encuentro de Maju y Salcedo

    Fiel a su estilo directo y sin filtros, Rodrigo González no dejó pasar la ocasión para lanzar una pregunta que rápidamente comenzó a circular en redes sociales:

    “¿Será que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tenían una relación abierta y nadie se enteró de sus acuerdos?”, preguntó el conductor.

    El planteamiento generó una ola de reacciones entre los televidentes, quienes abrieron el debate sobre la posibilidad de que la pareja haya mantenido un acuerdo poco convencional a lo largo de su matrimonio.

    En contraste, su compañera Gigi Mitre fue tajante al rechazar dicha hipótesis y ofreció una lectura distinta de la situación.

    “Seguramente se vieron para hacer algún trámite, ahora que están separados tras varios años de matrimonio. No creo que haya que especular tanto”, opinó la presentadora, restándole dramatismo al episodio.

    Su comentario buscó darle un enfoque más racional al tema, aunque el debate ya estaba instalado y las especulaciones continuaban creciendo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos en camioneta tras escándalo por presunta infidelidad
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    Productor de ‘Arriba mi Gente’ tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él

    Gustavo Salcedo rompe su silencio y filtra insólita "verdad" sobre separación con Maju Mantilla

    Lo más vistos en Farándula

    Exreportera de Magaly, famosa voz de los ampays, renuncia y CONFIRMA el motivo de su salida: "Todo tiene un límite"

    Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

    Magaly Medina expone a Maju Mantilla por convivir aún con Gustavo Salcedo pese a llamarlo ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

    Magaly Medina sorprende al revelar comprometedoras fotos de Maju y su productor: “Uno al lado del otro”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;