Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron vistos por Amor y Fuego en la camioneta del empresario ingresando juntos a la casa familiar con sus hijos.

Las recientes imágenes difundidas por Amor y Fuego han generado gran revuelo en el espectáculo nacional. En ellas se observa a Maju Mantilla ingresando a la camioneta de Gustavo Salcedo, su ahora expareja, con quien comparte una historia marcada por rumores de infidelidad.

Aunque no se logró confirmar si el empresario estaba dentro del vehículo, la escena no pasó desapercibida y ha despertado especulaciones sobre el vínculo que aún mantendrían, en medio del escándalo que rodea a la exreina de belleza.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados tras infidelidad

El espacio televisivo conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre mostró primero imágenes de la exMiss Mundo llegando a un exclusivo restaurante. Allí, los reporteros intentaron consultarle sobre los rumores que la vinculan con Rodríguez, pero Maju decidió guardar silencio y no respondió. Minutos más tarde, Gustavo Salcedo fue visto saliendo del mismo lugar. A diferencia de su expareja, él sí se dirigió a la prensa, aunque únicamente para precisar que no daría declaraciones sobre el tema.

Horas después, las cámaras de Amor y Fuego registraron una situación que avivó aún más las dudas. El vehículo de Salcedo volvió a ser visto en el lugar, y poco después, Mantilla fue captada abordando la camioneta del empresario.

La escena causó revuelo, ya que pese a sus intentos por evitar ser grabada, las imágenes salieron a la luz en exclusiva. La incógnita que quedó instalada es si ambos habrían sostenido un encuentro en privado o si todo se trató de un asunto estrictamente personal o familiar.

Rodrigo y Gigi debaten sobre el encuentro de Maju y Salcedo

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Rodrigo González no dejó pasar la ocasión para lanzar una pregunta que rápidamente comenzó a circular en redes sociales:

“¿Será que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tenían una relación abierta y nadie se enteró de sus acuerdos?”, preguntó el conductor.

El planteamiento generó una ola de reacciones entre los televidentes, quienes abrieron el debate sobre la posibilidad de que la pareja haya mantenido un acuerdo poco convencional a lo largo de su matrimonio.

En contraste, su compañera Gigi Mitre fue tajante al rechazar dicha hipótesis y ofreció una lectura distinta de la situación.

“Seguramente se vieron para hacer algún trámite, ahora que están separados tras varios años de matrimonio. No creo que haya que especular tanto”, opinó la presentadora, restándole dramatismo al episodio.