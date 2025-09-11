Wapa.pe
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Maju Mantilla reveló su molestia contra Gustavo Salcedo por revelar temas que debían haber mantenido en secreto. 

    ¡No se quedó callada! Maju Mantilla salió al frente luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, la acusara de infidelidad al vincularla sentimentalmente con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente. La conductora de Latina utilizó su propio programa para dirigirse públicamente a la polémica, aunque evitó confirmar o negar un posible romance con el productor.

    La dura respuesta de Maju Mantilla

    Durante la emisión de Arriba mi gente, la ex Miss Perú decidió romper el silencio, pero lo hizo con un mensaje directo hacia su expareja. En su pronunciamiento, llamó la atención que no desmintió de manera explícita las acusaciones en su contra.

    "Anoche se difundieron unas declaraciones de mi ex esposo, Gustavo Salcedo, en un programa de televisión. Como siempre he dicho, yo jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que lo voy a resolver en mi privacidad. Ahora con más razón porque el Sr. Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro, y no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", expresó la conductora.

    Asimismo, le recordó a Salcedo que en el pasado también protagonizó un ampay: "Incluso, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de vigilancia, en ningún momento hice un juicio o mandé indirectas y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más", advirtió con firmeza.

    Maju pide respeto a la prensa

    Finalmente, Mantilla dirigió un mensaje a los medios de comunicación, dejando en claro que no quiere que su vida privada se convierta en un espectáculo: "Le pido a los medios de comunicación respeto, agradezco el apoyo, pero de mi parte tampoco va haber ira y resentimiento en mis respuestas. Cualquier cosa relacionada a mi privacidad y a los problemas, porque problemas pueden haber sin fin en su vida, pero no los voy a exponer, pido que no se hable más del tema", concluyó.

