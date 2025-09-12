Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

El intenso mensaje de Maju Mantilla tras descubrirse supuesta infidelidad a su esposo

Se reveló un video, en donde Maju Mantilla habría enviado una indirecta. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El intenso mensaje de Maju Mantilla tras descubrirse supuesta infidelidad a su esposo
    El INTENSO mensaje de Maju Mantilla tras descubrirse supuesta infidelidad a su esposo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    El intenso mensaje de Maju Mantilla tras descubrirse supuesta infidelidad a su esposo

    Desde que Gustavo Salcedo confirmó públicamente el final de su matrimonio con Maju Mantilla, los motivos detrás de la ruptura no han dejado de generar controversia. El empresario aseguró que su esposa le fue infiel desde julio del 2023 y, tras ello, un video de la exreina de belleza volvió a viralizarse por la llamativa frase que dejó en redes sociales.

    La publicación que encendió las sospechas

    De acuerdo con Magaly Medina, Salcedo descubrió la relación extramatrimonial de Mantilla con su productor luego de encontrar conversaciones cariñosas fechadas el 9 de julio del 2023, un día antes de su cumpleaños. A pesar de esa crisis, Maju decidió seguir adelante con su relación y poco después compartió un polémico TikTok.

    "Yo sé bien que para el mundo somos amigos, pero a solas, los besos son en la boca, en la boca. Baby, normal, los dos sentimos que mentimos, pero ¿quién no se equivoca?", se le escucha interpretar en el video subido el 10 de junio del 2024.

    En ese momento, sus seguidores lo celebraron con comentarios como: "Uy, esa canción huele a vuelto", "Hazlo reina, prometemos no juzgar" y "Ahora te toca a ti", sin imaginar que más adelante se vincularía a su productor Christian Rodríguez.

    El fuerte mensaje de Maju contra Gustavo Salcedo

    Luego de que se hiciera pública la supuesta infidelidad, Mantilla reapareció con una respuesta directa hacia su esposo.

    "Dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de vigilancia, en ningún momento hice un juicio o mandé indirectas y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más", declaró firme frente a las cámaras, dejando claro que no piensa tolerar ataques públicos de su aún pareja.

    SOBRE EL AUTOR:
    El intenso mensaje de Maju Mantilla tras descubrirse supuesta infidelidad a su esposo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla habría traicionado a su esposo con un actor colombiano, reveló Gustavo Salcedo

    Mario Irivarren pasa lamentable pérdida y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre

    Dilbert Aguilar sufre grave accidente previo a su show y alarma por cirugía urgente: "No puedo moverme"

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Productor de ‘Arriba mi Gente’ tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina expone a Maju Mantilla por convivir aún con Gustavo Salcedo pese a llamarlo ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

    Magaly Medina sorprende al revelar comprometedoras fotos de Maju y su productor: “Uno al lado del otro”

    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;