Desde que Gustavo Salcedo confirmó públicamente el final de su matrimonio con Maju Mantilla, los motivos detrás de la ruptura no han dejado de generar controversia. El empresario aseguró que su esposa le fue infiel desde julio del 2023 y, tras ello, un video de la exreina de belleza volvió a viralizarse por la llamativa frase que dejó en redes sociales.

La publicación que encendió las sospechas

De acuerdo con Magaly Medina, Salcedo descubrió la relación extramatrimonial de Mantilla con su productor luego de encontrar conversaciones cariñosas fechadas el 9 de julio del 2023, un día antes de su cumpleaños. A pesar de esa crisis, Maju decidió seguir adelante con su relación y poco después compartió un polémico TikTok.

"Yo sé bien que para el mundo somos amigos, pero a solas, los besos son en la boca, en la boca. Baby, normal, los dos sentimos que mentimos, pero ¿quién no se equivoca?", se le escucha interpretar en el video subido el 10 de junio del 2024.

En ese momento, sus seguidores lo celebraron con comentarios como: "Uy, esa canción huele a vuelto", "Hazlo reina, prometemos no juzgar" y "Ahora te toca a ti", sin imaginar que más adelante se vincularía a su productor Christian Rodríguez.

El fuerte mensaje de Maju contra Gustavo Salcedo

Luego de que se hiciera pública la supuesta infidelidad, Mantilla reapareció con una respuesta directa hacia su esposo.