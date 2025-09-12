Según Magaly Medina , Maju y Salcedo aún conviven pese a lo que dijo la conductora y afirmó tener pruebas que contradicen su versión.

“Hello, Maju, tampoco nos mientas”. Con esta contundente frase, Magaly Medina volvió a encender la polémica en la reciente edición de Magaly TV: La Firme. La periodista respondió sin filtros a la defensa pública de Maju Mantilla, quien aseguró estar separada de Gustavo Salcedo y lo llamó su “exesposo”.

Según Medina, esa versión no corresponde a la realidad, pues afirmó que la ex Miss Mundo aún convive con él. Entre dardos y declaraciones tajantes, la conductora dejó claro que no piensa dejar pasar lo que considera una contradicción en la historia sentimental de Mantilla.

Magaly cuestiona la imagen pública de Maju Mantilla

Con un discurso firme y cargado de cierta decepción, Magaly Medina explicó por qué, durante años, el público colocó a Maju Mantilla en lo más alto. “Creo que todos, el público y los periodistas que hacemos espectáculos, siempre le hemos visto con respeto porque le hemos considerado siempre una dama, una lady, una reina sin corona, una princesita de cuento de hadas que tenía su príncipe azul al lado”. Sin embargo, aseguró que esa imagen no corresponde con la realidad.

“En algún momento dudamos de que ese príncipe azul fuera merecedor de su amor. Pero a veces es cierto lo que dices: las apariencias engañan. No sabemos lo que hay detrás. A veces esta pantalla que nos divide a ustedes y a nosotros, pues a veces nos muestra una imagen y, a veces y en muchos casos, no es la real”, señaló la ‘Urraca’, destacando que lo que Mantilla transmite públicamente dista de lo que sucede en su vida personal.

El punto que más encendió la polémica fue la forma en que Maju se refirió a Gustavo Salcedo, llamándolo “exesposo”. Ante ello, Medina recalcó que legalmente esa separación no se ha concretado. “Que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no una separación, no una separación formal”.

Magaly Medina revela que Maju aun convive con Gustavo Salcedo

La periodista fue más allá y afirmó contar con evidencias que desmienten la versión de la conductora de Arriba mi gente. De acuerdo con las pesquisas de su equipo, Maju y Gustavo aún vivirían en la misma casa. “Nosotros tenemos imágenes de él de hace varias semanas, cuando estábamos buscando la conexión de ella con el productor. Tenemos imágenes de Gustavo Salcedo entrando a la misma casa y de ella entrando a la misma casa y durmiendo juntos bajo el mismo techo”.

Las declaraciones de Magaly Medina no solo hicieron referencia al vínculo sentimental de la ex Miss Mundo, sino también a la manera en que enfrenta la situación frente a la opinión pública. Para la periodista, la actitud de Maju no estaría basada en hechos, sino en la búsqueda de sostener una imagen.