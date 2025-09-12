Pamela López volvió a encender la polémica al denunciar públicamente a Christian Cueva por un nuevo desplante hacia sus hijos. Según la empresaria, el futbolista del Emelec incumplió el acuerdo establecido sobre el régimen de visitas, reduciendo el tiempo pactado y dejando a los pequeños con gran decepción.

La influencer trujillana afirmó que el reencuentro, que debía ser un instante de alegría tras varios meses de ausencia, terminó marcado por la frustración y la falta de compromiso paterno.

Pamela López acusa a Cueva de no cumplir con sus hijos

En el programa ‘Ponte en la Cola’, López narró que Cueva redujo el tiempo establecido con sus hijos y terminó rompiendo la ilusión de aquello que él mismo había prometido cumplir.

“No fue al 100% en su totalidad la visita a mis hijos porque el último día, ellos tenían permiso hasta las 8 de la noche. No les compró lo que ellos le pidieron, ELLOS, le pidieron algo de su necesidad, algo que querían, les prometió y no cumplió. Los dejó a las 6 de la tarde y cuando yo ya estaba en otro programa, me entero de que tenía otras prioridades, una cenita”, relató con evidente molestia.

La empresaria además sostuvo que esa “prioridad” habría sido una cena romántica que el futbolista compartió con su actual pareja, Pamela Franco, en la Rosa Náutica, donde las cámaras de Magaly TV, La Firme los captaron entre besos y muestras de cariño. López vio dichas imágenes en el set de Magaly Medina y, sorprendida, reaccionó con ironía. “Ya es oficial, ya dejó el puesto libre. Se merecen estar juntos”.

Pamela López insiste en divorciarse de Christian Cueva

Pamela López volvió a estar en el ojo público tras su aparición en el programa "Esta Noche", donde no dudó en sincerarse sobre su situación actual con Christian Cueva. La madre de los hijos del futbolista reafirmó que ha solicitado el divorcio en más de una ocasión y explicó por qué lo hace de manera pública.