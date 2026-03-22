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Mark Vito se quiebra al confesar el doloroso motivo del fin de su matrimonio con Keiko Fujimori: "Ella no tiene..."

Mark Vito reveló detalles inéditos sobre la ruptura con Keiko Fujimori y los motivos que llevaron al fin de su matrimonio. Conoce AQUÍ todos los detalles.

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    Mark Vito se quiebra al confesar el doloroso motivo del fin de su matrimonio con Keiko Fujimori: "Ella no tiene..."
    Mark Vito revela el motivo por el cual su matrimonio con Keiko Fujimori llegó a su fin.
    Mark Vito se quiebra al confesar el doloroso motivo del fin de su matrimonio con Keiko Fujimori: "Ella no tiene..."

    Mark Vito, participante de 'La Granja VIP Perú', sorprendió durante su presentación junto a su hija mayor, Kyara Villanella, y su pareja actual. En medio del reality, decidió romper su silencio y revelar detalles inéditos sobre la ruptura de su matrimonio con Keiko Fujimori.

    Durante una conversación con Samahara Lobatón, el creador de contenido se mostró vulnerable, compartiendo aspectos de su vida personal y los motivos que llevaron al fin de su relación, ofreciendo así un acercamiento a los desafíos y emociones que enfrentó antes de llegar a la separación.

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    Mark Vito se quiebra al hablar del fin de su matrimonio con Keiko Fujimori

    Tras confesar a Mark Vito por qué no denunció al padre de sus hijos, Samahara le preguntó cómo terminó su matrimonio con Keiko Fujimori, marcado por escándalos mediáticos y presunta ocultación de dinero durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

    Tras la pregunta, Mark decidió romper su silencio: “Terminó en buenos términos, que todos me dicen que es muy difícil, especialmente en Perú. Para mí, reconozco que cualquier matrimonio tiene diferentes errores y diversos niveles de errores, ¿no? Pero reconozco que ella no tiene la culpa, porque a todos les gusta culparla por todo. Ella no tiene la culpa, y no creo que yo tenga la culpa”, reveló Mark Vito, buscando aclarar la situación con su exesposa.

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    Asimismo, señaló que en su historia hubo personas involucradas que, según él, dañaron su familia: “Por la maldad de terceras personas, rompieron una familia hermosa. Yo creo que en 2014 fuimos la familia ejemplar. No podría expresar lo tan feliz que estaba en ese momento”.

    En medio de esta revelación, confesó que su matrimonio dejó de ser un lugar de refugio y amor para convertirse en conversaciones sobre temas legales. “En el 2015 me ponen en persecución política, me ponen como investigado y eso cambia todo, se rompe todo. Todas las conversaciones fueron sobre pericias y disposiciones, y poco a poco se fue destruyendo.

    Además, Mark explicó que es entendible el fin de su relación, ya que ningún matrimonio podría sobrevivir a ese momento de terror que nunca imaginó, y que lo hizo sentirse solo. También indicó que, a raíz de los conflictos, su padre sufrió un derrame cerebral, situación por la cual aún se siente responsable.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito se quiebra al confesar el doloroso motivo del fin de su matrimonio con Keiko Fujimori: "Ella no tiene..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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