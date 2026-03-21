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Keiko Fujimori sorprende con revelación sobre Mark Vito

Keiko Fujimori reveló que su expareja Mark Vito la llamó antes de ingresar a reality.

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    Keiko Fujimori sorprende con revelación sobre Mark Vito
    Keiko Fujimori sorprende con revelación sobre Mark Vito: “Antes de entrar al reality me llamó” y expone su verdadero vínculo | Composición Wapa | Difusión
    Keiko Fujimori sorprende con revelación sobre Mark Vito

    El influencer mediático Mark Vito se ha convertido en tema de conversación tras su ingreso al reality de convivencia La Granja VIP, donde ha sorprendido al público al referirse sin filtros a su matrimonio con Keiko Fujimori. Sin embargo, la también madre de sus hijas no pasó desapercibida, luego de revelar en televisión un detalle inédito sobre su exesposo.

    Durante una reciente entrevista junto al periodista Phillip Butters, Fujimori captó la atención al referirse a Vito, luego de que el comunicador lo mencionara. Pese a la sorpresa, destacaron los buenos deseos que expresó hacia el padre de sus hijas.

    “Le deseo la mejor de la suerte a Mark en el reality show que está, él es un excelente papá… Me alegra que pueda tener una buena relación con las chicas”, señaló en un inicio, resaltando el vínculo cercano que mantiene con sus hijas.

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    No obstante, lo que más llamó la atención fue la revelación final de la lideresa política, quien dejó entrever la buena relación que conserva con su expareja. ‘Antes de entrar al reality show me llamó para despedirse, le deseé la mejor de las suertes y ante todo estamos priorizando nuestra amistad por el amor que le tenemos a nuestras hijas’, añadió.

    Por otro lado, semanas atrás, su hija Kyara Villanella también generó titulares tras pronunciarse públicamente y marcar distancia de su madre por declaraciones emitidas en televisión. A través de un comunicado, la joven de 18 años afirmó que tiene criterio propio y una postura distinta respecto al aborto. ‘Soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión’, sostuvo, dejando en claro que no comparte la opinión de Fujimori sobre este tema.

    Villanella fue enfática al señalar que respaldaría la opción de abortar tanto en un caso personal como en situaciones extremas, subrayando que los vínculos familiares no implican necesariamente coincidencia de ideas. Finalmente, pidió respeto a su postura en redes sociales, explicando que no deseaba hacer pública su opinión, pero que se vio en la necesidad de aclararla ante interpretaciones erróneas, agradeciendo la comprensión del público.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori sorprende con revelación sobre Mark Vito
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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