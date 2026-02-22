¡INESPERADO! Keiko Fujimori es impactada por un globo en la cara durante actividad política en Iquitos

Keiko Fujimori fue impactada por un ‘globazo’ durante una caravana en Iquitos. El video se volvió viral en redes en plena campaña electoral 2026.

La visita de Keiko Fujimori a la ciudad de Iquitos, en el marco de sus actividades políticas rumbo a las Elecciones Generales 2026, terminó generando gran repercusión en redes sociales luego de que la candidata fuera impactada por globos con agua durante una caravana. El episodio ocurrió mientras recorría las principales calles de la ciudad para presentar propuestas de su plan de gobierno.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en plataformas digitales, donde se observa la reacción de la lideresa de Fuerza Popular ante el inesperado incidente.

Video muestra el momento en que Keiko Fujimori recibe ‘globazo’ durante caravana

El material audiovisual, compartido inicialmente en la red social X por la cuenta “La Salita del SIN”, registra la llegada de la candidata a bordo de un camión junto a simpatizantes. En medio del recorrido, una persona le lanzó un globo con líquido que terminó impactando directamente en su rostro.

De acuerdo con las imágenes, el lanzamiento no habría sido un hecho aislado, ya que se observa que previamente otros globos fueron arrojados hacia el vehículo. La escena se habría producido en el contexto de las celebraciones de carnavales, aunque también fue interpretada por algunos usuarios como una muestra de rechazo político.

Pese al impacto, Fujimori mantuvo la calma y continuó saludando a los ciudadanos. Momentos después, se le ve cubriéndose el rostro con el brazo, aparentemente para evitar nuevos lanzamientos.

Keiko Fujimori responde sobre diferencias con su hija Kyara Villanella

En medio de la polémica pública que también involucra a su familia, la candidata fue consultada sobre las recientes declaraciones de su hija Kyara Villanella, quien expresó una postura distinta respecto al aborto. Fujimori aseguró que respeta las opiniones de sus hijas, aunque no coincidan con las suyas.

"En casa tengo largos debates con mis hijas y yo valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones. Esto lo hemos conversado y es claro, yo tengo una postura y mis hijas tienen otra. (...) Debates internos familiares los tenemos desde hace muchos años, creo que la gran diferencia, al ser Fujimori, es que aveces nuestros debates se hacen públicos, pero no. Yo desde el amor de mamá, siempre voy a respetar los valores de mis hijas y valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas", dijo Keiko Fujimori.