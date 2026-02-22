Sedapal anunció un corte programado de agua este lunes 23 de febrero en un distrito de Lima. Revisa cuál es y el horario de restablecimiento.

Sedapal informó que este lunes 23 de febrero habrá un corte programado de agua en un distrito de Lima Metropolitana. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal indicó que el servicio se interrumpirá debido a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.

¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua este lunes 23 de febrero?

Según Sedapal, el corte programado para el 23 de febrero en Comas responde a trabajos de limpieza de reservorios y revisión de infraestructura, con el fin de garantizar una distribución eficiente del agua en los hogares de Lima.

Zonas afectadas: A.H. Amistad Unida, A.H. Collique, A.H. Collique II, A.H. 13 de Enero, A.H. Manuel González Prada, P.J. Milagro de Jesús y P.J. Santa Cruz.

Sector: 348

Hora de corte y restablecimiento: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

Motivo de suspensión: limpieza de reservorio.

Recomendaciones frente al corte de agua

Si deseas verificar si habrá nuevas interrupciones en Lima Metropolitana, puedes consultar el enlace oficial de Sedapal. Además, considera estas sugerencias ante la restricción del servicio programada para el lunes:

Guarda agua con anticipación: Almacena suficiente agua potable en recipientes limpios para beber, cocinar y tu aseo personal. Llena baldes, botellas o tanques antes del inicio del corte para contar con una reserva segura.

Almacena suficiente agua potable en recipientes limpios para beber, cocinar y tu aseo personal. Llena baldes, botellas o tanques antes del inicio del corte para contar con una reserva segura. Racionaliza su uso: Mientras dure la suspensión, evita actividades que no sean esenciales, como lavar el auto o regar jardines.

Mientras dure la suspensión, evita actividades que no sean esenciales, como lavar el auto o regar jardines. Mantén los envases bien cerrados: Conserva el agua almacenada en recipientes limpios y tapados para prevenir contaminación.

Conserva el agua almacenada en recipientes limpios y tapados para prevenir contaminación. Evita el desperdicio: Administra adecuadamente el agua disponible.

Administra adecuadamente el agua disponible. Abre los grifos de forma gradual: Cuando se restablezca el servicio, hazlo lentamente para evitar problemas en las tuberías.