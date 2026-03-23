La muerte de la actriz conmociona por su trayectoria y las impactantes circunstancias en que fue hallada sin vida dentro de un autobús.

Encuentran sin vida a famosa actriz en una terminal de autobús, así halló el cadáver un chofer. | Composición Wapa

Encuentran sin vida a famosa actriz en una terminal de autobús, así halló el cadáver un chofer. | Composición Wapa

La comunidad artística de Argentina atraviesa un profundo pesar tras confirmarse la muerte de Mariana Pizarro, reconocida actriz, directora y promotora cultural. Su fallecimiento ocurrió de forma repentina mientras viajaba en un autobús de pasajeros, generando conmoción en el medio. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su trayectoria y lamentó la partida de quien también fue docente y exdelegada en Misiones.

¿Cómo fue encontrada Mariana Pizarro dentro del autobús?

De acuerdo con información oficial, la actriz de 55 años fue hallada sin vida dentro del autobús en el que viajaba desde Buenos Aires con destino a Posadas. El hecho se descubrió al finalizar el recorrido, cuando el conductor notó que la pasajera no descendía y, al intentar despertarla, no obtuvo respuesta.

Tras confirmar que no presentaba signos vitales, alertó de inmediato a las autoridades, quienes llegaron para certificar el deceso. Reportes preliminares indican que el cuerpo no mostraba signos de violencia, por lo que fue entregado a sus familiares mientras continúan las investigaciones.

Su fallecimiento ha causado gran conmoción, no solo por su destacada trayectoria en el teatro, sino también por las circunstancias en que ocurrió. La noticia ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores lamentan su partida y recuerdan su legado artístico.

¿Cuál fue la última publicación de Mariana Pizarro?

Tras su fallecimiento, cobró relevancia la última publicación en redes sociales de Mariana Pizarro, realizada semanas antes, donde promovía la defensa de los derechos de la niñez, causa que apoyó firmemente durante su trayectoria.