Melissa Klug y Samahara se unen para HUMILLAR EN VIVO a Pamela López con terribles comentarios: “Pamela, franco, no quiero…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López atravesó un momento incómodo en 'La Granja VIP' luego de nominar a Pati Lorena, quien le recordó el episodio en el que Christian Cueva la dejó.
La exproductora de Gisela Valcárcel no dudó en responder con un juego de palabras al compararla con su enemiga, Pamela Franco, lo que afectó visiblemente a la animadora de eventos, que optó por guardar silencio. ¿Cómo reaccionaron Melissa Klug y Samahara Lobatón ante esta escena?
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Pamela López es expuesta en vivo y Melissa Klug reacciona junto a Samahara Lobatón
El tenso momento se dio durante un careo en 'La Granja VIP', cuando Pamela López envió a Pati Lorena a sentencia tras varios enfrentamientos previos. En ese contexto, la exproductora volvió a mencionar la ruptura con Christian Cueva, lo que incomodó a la animadora.
López expresó su molestia por el comentario, señalando que no solo la afectaba a ella, sino también a otras mujeres. “Hizo un comentario que no solamente me atacó a mí, sino a muchas mujeres del Perú, que pasaron una situación igual o peor que la mía”, manifestó.
Sin embargo, la respuesta de Lorena fue tajante: “Pamela, franco, franco, que no quiero responderte nada”, tras lo cual la dejó sola en medio del set. López, visiblemente incómoda, agradeció y luego se sentó cerca de ella con gesto serio.
Un detalle que llamó la atención fue la reacción de Melissa Klug y Samahara Lobatón. Ambas, ubicadas en distintos lugares, se miraron y comenzaron a reírse tras el incómodo momento. Incluso, Klug intentó ocultarlo llevándose la mano a la boca cuando la cámara la enfocó.
Minutos después, al finalizar el careo, Pamela se retiró del lugar, mientras Samahara y su madre continuaron riendo e incluso chocaron las manos. Esta actitud contrastó con la del resto de participantes, quienes mostraron mayor empatía hacia López.