¡GRAN DÍA… CON AUSENCIA! Hija mayor de Christian Domínguez inicia la universidad, pero él no aparece

Camila Domínguez inicia la universidad en medio de polémicas familiares. La ausencia de Christian Domínguez genera reacciones en redes.

La adolescente empieza una nueva etapa en la vida y su padre sigue ausente. | Composición Wapa

La adolescente empieza una nueva etapa en la vida y su padre sigue ausente. | Composición Wapa

En medio de la tormenta mediática que rodea a su familia, Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, decidió dar un paso importante en su vida personal: iniciar su etapa universitaria. El momento, lejos de pasar desapercibido, generó una ola de reacciones tanto por su logro como por el contexto en el que ocurre.

La joven compartió con entusiasmo su primer día de clases el pasado 30 de marzo, marcando así el inicio de un nuevo capítulo lejos de las polémicas.

Camila Domínguez inicia la universidad en medio de controversias familiares

A sus 17 años, Camila comenzó sus estudios superiores tras haber ingresado en 2025 a una reconocida universidad para seguir la carrera de Derecho, con la meta de convertirse en abogada. Su debut académico se dio en un escenario complicado, marcado por las recientes acusaciones cruzadas entre sus padres.

Pese a ello, la joven optó por enfocarse en su crecimiento personal. En redes sociales, se mostró emocionada con este logro, luciendo un look sobrio: pantalón marrón, blusa blanca y cartera beige, reflejando elegancia en este día especial.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando fue sorprendida por su hermana —por parte de su madre— con un ramo de rosas al llegar a su centro de estudios, gesto que la conmovió hasta las lágrimas.

Camila Domíguez empieza la universidad.

El respaldo de su entorno cercano no tardó en hacerse visible. Su madre, Melanie Martínez, le dedicó un mensaje lleno de orgullo: “Enregía a más no poder”, mientras que su hermana también expresó su apoyo con frases como: “Te amamos barbie abogada” y “Orgullosa de esta nueva etapa de tu vida hijita mía, contigo hasta el fin del mundo”.

Christian Domínguez prefirió ir al gym en vez de acompañar a su hija a su primer día de

Christian Domínguez no se pronuncia en fecha clave

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia pública de su padre, Christian Domínguez. En un día tan significativo, el cantante no compartió ningún mensaje ni publicación relacionada con el inicio universitario de su hija.

Por el contrario, reapareció en redes sociales mostrando momentos junto a Karla Tarazona, lo que generó comentarios entre usuarios que esperaban algún gesto hacia Camila.

Este contraste no pasó desapercibido, especialmente considerando el contexto reciente, donde la joven estuvo expuesta mediáticamente tras las denuncias de su madre por presunta violencia psicológica y las posteriores respuestas del cantante.