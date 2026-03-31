Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Farándula - Ximena Hoyos aclara si tiene una relación con Mario Irivarren tras viajar juntos a Paracas: “No tenemos nada que ocultar"

¡GRAN DÍA… CON AUSENCIA! Hija mayor de Christian Domínguez inicia la universidad, pero él no aparece

Camila Domínguez inicia la universidad en medio de polémicas familiares. La ausencia de Christian Domínguez genera reacciones en redes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡GRAN DÍA… CON AUSENCIA! Hija mayor de Christian Domínguez inicia la universidad, pero él no aparece
    La adolescente empieza una nueva etapa en la vida y su padre sigue ausente. | Composición Wapa
    ¡GRAN DÍA… CON AUSENCIA! Hija mayor de Christian Domínguez inicia la universidad, pero él no aparece

    En medio de la tormenta mediática que rodea a su familia, Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, decidió dar un paso importante en su vida personal: iniciar su etapa universitaria. El momento, lejos de pasar desapercibido, generó una ola de reacciones tanto por su logro como por el contexto en el que ocurre.

    La joven compartió con entusiasmo su primer día de clases el pasado 30 de marzo, marcando así el inicio de un nuevo capítulo lejos de las polémicas.

    Camila Domínguez inicia la universidad en medio de controversias familiares

    A sus 17 años, Camila comenzó sus estudios superiores tras haber ingresado en 2025 a una reconocida universidad para seguir la carrera de Derecho, con la meta de convertirse en abogada. Su debut académico se dio en un escenario complicado, marcado por las recientes acusaciones cruzadas entre sus padres.

    Pese a ello, la joven optó por enfocarse en su crecimiento personal. En redes sociales, se mostró emocionada con este logro, luciendo un look sobrio: pantalón marrón, blusa blanca y cartera beige, reflejando elegancia en este día especial.

    Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando fue sorprendida por su hermana —por parte de su madre— con un ramo de rosas al llegar a su centro de estudios, gesto que la conmovió hasta las lágrimas.

    Camila Domíguez empieza la universidad.
    Camila Domíguez empieza la universidad.

    El respaldo de su entorno cercano no tardó en hacerse visible. Su madre, Melanie Martínez, le dedicó un mensaje lleno de orgullo: “Enregía a más no poder”, mientras que su hermana también expresó su apoyo con frases como: “Te amamos barbie abogada” y “Orgullosa de esta nueva etapa de tu vida hijita mía, contigo hasta el fin del mundo”.

    Christian Domínguez prefirió ir al gym en vez de acompañar a su hija a su primer día de
    Christian Domínguez prefirió ir al gym en vez de acompañar a su hija a su primer día de

    Christian Domínguez no se pronuncia en fecha clave

    Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia pública de su padre, Christian Domínguez. En un día tan significativo, el cantante no compartió ningún mensaje ni publicación relacionada con el inicio universitario de su hija.

    Por el contrario, reapareció en redes sociales mostrando momentos junto a Karla Tarazona, lo que generó comentarios entre usuarios que esperaban algún gesto hacia Camila.

    Este contraste no pasó desapercibido, especialmente considerando el contexto reciente, donde la joven estuvo expuesta mediáticamente tras las denuncias de su madre por presunta violencia psicológica y las posteriores respuestas del cantante.

    A pesar de todo, Camila parece haber decidido mirar hacia adelante, enfocándose en sus metas personales y académicas, dejando claro que, más allá del ruido externo, su prioridad es construir su propio camino.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡GRAN DÍA… CON AUSENCIA! Hija mayor de Christian Domínguez inicia la universidad, pero él no aparece
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

    GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

    ‘Prima’ de Josimar rompe su silencio y revela la verdad sobre su EMBARAZO del salsero: “Yo decidí jod..."

    Fallece emblemática conductora tras luchar contra el cáncer: colaboró en uno de los programas más exitosos de la TV

    Médico que atendió a Manolo Rojas rompe su silencio y revela qué provocó su infarto inesperado: “Ha sido la responsable…”

    Lo más vistos en Farándula

    Chico reality de ‘Esto es Guerra’ acaba de ser denunciado por presunta violencia sexual: Magaly Medina revela supuestas pruebas tras avance

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    ¡SE DISCULPA! Wendy Sulca rompe su silencio tras críticas por video sobre Manolo Rojas

    Mario Irivarren toma MEDIDA EXTREMA tras explosivas declaraciones de Onelia Molina

    Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;