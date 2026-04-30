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Xiomy Kanashiro asegura que la mansión de Farfán es suya y RECALCA: “Es mi casa”

Xiomy Kanashiro sorprendió en ‘América Hoy’ al hablar con total seguridad sobre Jefferson Farfán y afirmar que la casa del exfutbolista “ahora también es mi casa”.

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    Xiomy Kanashiro asegura que la mansión de Farfán es suya y RECALCA: “Es mi casa”
    Xiomy ya se cree dueña y señora de la casa de Farfán. | Composición Wapa
    Xiomy Kanashiro asegura que la mansión de Farfán es suya y RECALCA: “Es mi casa”

    Xiomy Kanashiro volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de una intervención espontánea, pero contundente, en vivo, que dejó a más de uno sorprendido. Lo que parecía una divertida charla sobre una parrillada terminó convertido en un momento revelador sobre su cercanía con Jefferson Farfán.

    Todo ocurrió durante una emisión de 'América Hoy', cuando sus compañeros retomaron una promesa pendiente: una reunión con parrilla incluida para todo el equipo del magazine.

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    De una parrillada pendiente a una confesión inesperada

    La conversación tomó fuerza cuando Edson Dávila decidió recordarle, en tono bromista, el ofrecimiento que Xiomy había hecho tiempo atrás.

    “Una situación a mí me incomoda y nos incomoda a todo el equipo de ‘América hoy’. Tres veces nos ha dicho: ‘Ay que sí, que en mi casa va a ser la parrillada’. Xiomy Kanashiro prometió hacernos una parrillada a todo el elenco de ‘América hoy’. ¿Xiomy qué pasa? ¿No tienes para la carne? ¿Ponemos cuota?”, comentó entre risas.

    Lejos de esquivar el tema, Xiomy respondió con soltura y se mostró decidida a cumplir su palabra.

    Xiomy Kanashiro estuvo en América hoy y habló del tema.
    Xiomy Kanashiro estuvo en América hoy y habló del tema.

    “No te preocupes, yo te voy a dar muy buena carne”.

    “Pero por supuesto. Estoy esperando que toda la producción me diga el día para yo poder separar”.

    Su seguridad mantuvo el tono divertido del momento, pero la conversación dio un giro cuando surgió una pregunta más directa sobre Jefferson Farfán.

    Xiomy deja clara su posición al hablar de la casa de Jefferson

    Fue Janet Barboza quien llevó el intercambio a un terreno más íntimo al plantear si realmente el exseleccionado estaba de acuerdo con recibir a todo el equipo en su propiedad.

    “Pero una pregunta, a ver digamos que lo has consultado con Jefferson, porque de repente Jefferson no quiere que alguien de acá entre a su casa. También está en su derecho de que no quiera vernos a todos”.

    La respuesta de Xiomy no pasó desapercibida y terminó por marcar uno de los momentos más comentados del programa.

    “No, claro, que sí se ha consultado. Pero Janet ahora también es mi casa”.

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    Seguridad, complicidad y una frase que encendió el set

    Su declaración provocó reacciones inmediatas entre aplausos, carcajadas y sorpresa dentro del estudio, especialmente por la naturalidad con la que habló sobre el espacio que comparte con Farfán.

    Más allá del tono relajado, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de la solidez de su vínculo con el exfutbolista.

    Con una sola frase, Xiomy no solo respondió a sus compañeros, sino que además dejó claro que se siente plenamente integrada en esta etapa de su vida personal y reafirmó públicamente una cercanía que sigue generando interés en el mundo del espectáculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Xiomy Kanashiro asegura que la mansión de Farfán es suya y RECALCA: “Es mi casa”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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