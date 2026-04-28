Gisela Valcárcel queda en shock al recibir inesperada noticia familiar: su nieta la hizo 'BISABUELA'

Gisela Valcárcel le da la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. | Composición Wapa

Gisela Valcárcel le da la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. | Composición Wapa

Ethel Pozo sorprendió a Gisela Valcárcel con una inesperada noticia familiar que, por unos instantes, dejó completamente desconcertada a la popular conductora. Todo ocurrió cuando Ethel le anunció que oficialmente la habían convertido en 'abuela', mientras que ella pasaría a asumir el divertido título de 'bisabuela'.

La inesperada revelación tomó por sorpresa a Gisela, quien inicialmente quedó impactada ante lo que parecía un importante cambio en la familia. Sin embargo, la escena dio un giro más tierno y divertido cuando se descubrió que todo se debía a la llegada de un nuevo engreído: la mascota de una de las hijas de Ethel.