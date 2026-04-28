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Gisela Valcárcel queda en shock al recibir inesperada noticia familiar: su nieta la hizo 'BISABUELA'

Gisela Valcárcel recibió inesperada noticia de Ethel Pozo.

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    Gisela Valcárcel le da la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. | Composición Wapa
    Gisela Valcárcel queda en shock al recibir inesperada noticia familiar: su nieta la hizo 'BISABUELA'

    Ethel Pozo sorprendió a Gisela Valcárcel con una inesperada noticia familiar que, por unos instantes, dejó completamente desconcertada a la popular conductora. Todo ocurrió cuando Ethel le anunció que oficialmente la habían convertido en 'abuela', mientras que ella pasaría a asumir el divertido título de 'bisabuela'.

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    La inesperada revelación tomó por sorpresa a Gisela, quien inicialmente quedó impactada ante lo que parecía un importante cambio en la familia. Sin embargo, la escena dio un giro más tierno y divertido cuando se descubrió que todo se debía a la llegada de un nuevo engreído: la mascota de una de las hijas de Ethel.

    El pequeño can fue presentado oficialmente como el nuevo integrante del clan, provocando risas y sorpresa en la familia. Así, lo que parecía una noticia trascendental terminó siendo una divertida forma de anunciar la incorporación de un adorable perrito, generando una curiosa reacción en Gisela tras ser llamada 'bisabuela' de esta singular manera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gisela Valcárcel queda en shock al recibir inesperada noticia familiar: su nieta la hizo 'BISABUELA'
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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